Phái đoàn cấp cao Mỹ-Cuba gặp nhau ở Havana 21/04/2026 09:07

Ngày 20-4, Phó Tổng vụ trưởng phụ trách vấn đề về Mỹ của Bộ Ngoại giao Cuba - ông Alejandro García del Toro xác nhận rằng các phái đoàn của Cuba và Mỹ gần đây đã gặp nhau tại thủ đô Havana (Mỹ).

Trả lời phỏng vấn báo địa phương Granma, ông del Toro cho biết “toàn bộ cuộc trao đổi diễn ra trong bầu không khí tôn trọng và chuyên nghiệp".

“Việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa năng lượng đối với đất nước là ưu tiên hàng đầu của phái đoàn chúng tôi. Hành động cưỡng ép kinh tế này là một sự trừng phạt vô lý đối với toàn thể người dân Cuba. Đây cũng là một hình thức gây sức ép mang tính toàn cầu đối với các quốc gia có chủ quyền, vốn có đầy đủ quyền xuất khẩu nhiên liệu sang Cuba theo các quy tắc điều chỉnh thương mại tự do” - ông del Toro nói.

Đại sứ quán Mỹ ở Cuba. Ảnh: ANADOLU AGENCY

Ông del Toro cho biết phía Mỹ cử các quan chức cấp thứ trưởng Bộ Ngoại giao tham dự, nhưng không nêu rõ danh tính. Phía Cuba do các quan chức cấp thứ trưởng ngoại giao đại diện.

Quan chức Cuba cũng cho biết hai bên không đặt ra thời hạn hay đưa ra các yêu cầu mang tính “tối hậu thư”.

Về phía Mỹ, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ (không nêu tên) xác nhận cuộc gặp diễn ra vào ngày 10-4 trong khuôn khổ các cuộc thảo luận do Ngoại trưởng Marco Rubio giám sát, nhưng không nêu rõ những ai tham gia, theo đài CNN.