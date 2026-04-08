Mỹ, Cuba, Triều Tiên và nhiều nước chúc mừng Quốc Hội Việt Nam bầu lãnh đạo cấp cao 08/04/2026 21:15

(PLO)- Lãnh đạo nhiều nước và các chính Đảng đã gửi điện, thư và thông điệp chúc mừng nhân dịp Quốc hội bầu các lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam.

Nhân dịp Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước; ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ; ông Trần Thanh Mẫn được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo các nước và chính đảng đã gửi điện, thư chúc mừng.

Lãnh đạo các nước Cuba, Triều Tiên, Mỹ, Belarus, Kazakhstan, Mông Cổ, Palestine và Nicaragua đã gửi thông điệp chúc mừng đến các lãnh đạo Việt Nam.

Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: TTXVN.

Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước. Ông tái khẳng định cam kết tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác đặc biệt giữa hai quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un nhấn mạnh việc Tổng Bí thư Tô Lâm đảm nhiệm cương vị Chủ tịch nước thể hiện sự tín nhiệm, kỳ vọng của Đảng và nhân dân Việt Nam.

Ông Kim Jong Un tin tưởng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước sẽ tiếp tục phát triển theo thỏa thuận tại Bình Nhưỡng hồi tháng 10-2025.

Thay mặt Chính phủ Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Marco Rubio gửi thông điệp chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng. Bộ trưởng Marco Rubio đánh giá cao quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Mỹ - Việt Nam.

Ông mong muốn hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tin tưởng dưới sự lãnh đạo của ông Tô Lâm, Việt Nam sẽ vững bước phát triển. Ông nhấn mạnh quan hệ Đối tác chiến lược giúp mở rộng hợp tác, trong đó có việc miễn thị thực và khai trương đường bay thẳng.

Chủ tịch Đảng Bạch Nga Olga Chemodanova và Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Belarus Sergei Syrankov cũng gửi điện chúc mừng, đánh giá cao uy tín của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev khẳng định kết quả bầu cử thể hiện niềm tin của nhân dân vào kế hoạch thúc đẩy thịnh vượng của ông Tô Lâm. Ông nhấn mạnh Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Kazakhstan tại khu vực châu Á.

Tổng thống Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh đánh giá dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam đang trở thành đầu tàu tăng trưởng kinh tế khu vực. Thủ tướng Mông Cổ Nyam-Osor Uchral chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Dịp này, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega Saavedra và đồng Tổng thống Rosario Murillo đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavan Phomvihane và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn cũng chúc mừng ông Lê Hoài Trung tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao.