Lãnh đạo các nước chúc mừng Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn 07/04/2026 16:16

(PLO)- Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Tổng Bí thư Tô Lâm ngay sau khi ông được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Theo TTXVN, ngày 7-4 tại New Delhi, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Tổng Bí thư Tô Lâm ngay sau khi ông được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Thủ tướng Modi nhấn mạnh: “Tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của ông, tình hữu nghị lâu đời giữa hai nước chúng ta sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Tôi mong muốn được hợp tác chặt chẽ với ông để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì sự tiến bộ và thịnh vượng của nhân dân hai nước và khu vực”.

Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: TTXVN.

Năm nay, Việt Nam và Ấn Độ kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, đánh dấu chặng đường phát triển mạnh mẽ song phương. Trong thập kỷ qua, hai nước đạt nhiều thành tựu nổi bật trong các lĩnh vực: quốc phòng - an ninh, thương mại, năng lượng và giao lưu nhân dân.

Quan hệ chính trị tin cậy tiếp tục được củng cố thông qua các chuyến thăm cấp cao và cơ chế đối thoại thường xuyên. Đây là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục làm sâu sắc hợp tác, đóng góp vào hòa bình và ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Cũng trong thông điệp đăng tải trên mạng xã hội X ngày 6-4 (giờ Cuba), Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân Cuba Esteban Lazo Hernández gửi lời chúc mừng chân thành tới ông Trần Thanh Mẫn sau khi ông tái đắc cử chức Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: TTXVN.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ông Esteban Lazo tin tưởng dưới sự lãnh đạo của cơ quan lập pháp Việt Nam, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ nghị viện lịch sử. Cuba và Việt Nam duy trì quan hệ hữu nghị bền chặt, trao đổi kinh nghiệm lập pháp và hỗ trợ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế.

Cùng ngày, Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird cũng gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới các nhà lãnh đạo mới của Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại sứ Gillian Bird nhấn mạnh đây là thời điểm quan trọng đối với Việt Nam cũng như khu vực.

Australia hoan nghênh vai trò lãnh đạo ngày càng tăng của Việt Nam ở cấp khu vực và toàn cầu. Đồng thời, Australia cam kết tiếp tục hợp tác với Việt Nam và các đối tác Đông Nam Á để định hình một khu vực có khả năng chống chịu cao, hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Australia khẳng định là đối tác kiên định, đáng tin cậy, hỗ trợ Việt Nam tăng trưởng kinh tế toàn diện và bền vững..