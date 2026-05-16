Ông Trump nói đang mất kiên nhẫn với Iran, cân nhắc bỏ trừng phạt các công ty dầu mỏ Trung Quốc 16/05/2026 11:16

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang dần mất kiên nhẫn với Iran và đang cân nhắc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các công ty dầu mỏ Trung Quốc mua dầu của Iran.

Ngày 15-5, trả lời phỏng vấn trên chiếc Không lực Một quay về Mỹ sau chuyến thăm Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang mất kiên nhẫn với Iran. Ông cũng cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đồng ý rằng Tehran nên mở lại eo biển Hormuz, theo hãng tin Reuters.

Khi được một phóng viên trên máy bay hỏi liệu ông Tập có cam kết chắc chắn gây áp lực lên Iran để mở lại eo biển Hormuz hay không, ông Trump trả lời: "Tôi không yêu cầu bất kỳ sự ưu ái nào bởi vì khi bạn yêu cầu sự ưu ái, bạn phải đáp lại bằng những sự ưu ái tương xứng".

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói chuyện với các phóng viên trên Không lực Một hôm 15-5. Ảnh: AFP

Ông Trump cũng tiết lộ đang cân nhắc liệu có nên dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các công ty dầu mỏ Trung Quốc mua dầu của Iran hay không. Theo Reuters, Trung Quốc là nước mua dầu lớn nhất của Iran.

“Chúng tôi đã thảo luận về điều đó và tôi sẽ đưa ra quyết định trong vài ngày tới” – ông Trump nói.

Trên chiếc Không lực Một, khi được hỏi liệu có “bác bỏ đề xuất mới nhất từ ​​Iran” hay không, ông Trump nói: “Tôi đã xem xét nó, và nếu tôi không thích câu đầu tiên, tôi chỉ việc loại bỏ nó đi”.

Khi được hỏi về nội dung câu đầu tiên, ông Trump nói: “Một câu không thể chấp nhận được, bởi vì họ đã hoàn toàn đồng ý không có vũ khí hạt nhân. Và nếu họ có bất kỳ hình thức hạt nhân nào [trong đề xuất của họ], tôi không đọc phần còn lại”.

Trước đó, Tổng thống Mỹ cũng cho biết cuộc chiến với Iran cũng là một chủ đề được thảo luận với Chủ tịch Trung Quốc, đồng thời cho rằng Trung Quốc có cùng quan điểm với Mỹ trong việc muốn xung đột chấm dứt và eo biển Hormuz được thông suốt.

“Chúng tôi đã thảo luận về Iran và có quan điểm rất giống nhau. Chúng tôi không muốn Iran có vũ khí hạt nhân và cũng muốn eo biển Hormuz được thông suốt” – ông Trump nói.