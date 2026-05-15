Ông Trump: Vẫn duy trì liên lạc và quan hệ ‘rất tốt đẹp’ với ông Kim Jong-un 15/05/2026 20:53

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết vẫn duy trì liên lạc với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và rằng ông Kim "rất tôn trọng" nước Mỹ.

Ngày 15-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông vẫn duy trì liên lạc với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đồng thời miêu tả mối quan hệ giữa hai bên là "rất tốt đẹp", theo đài CNN.

"Các bạn biết đấy, tôi có một mối quan hệ rất tốt đẹp và khá kín tiếng với ông Kim" - Tổng thống Trump trao đổi với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One từ Trung Quốc về Mỹ.

Khi được hỏi liệu ông có đang giữ liên lạc với nhà lãnh đạo Triều Tiên hay không, ông Trump đáp: "Có".

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hồi 2019. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Tuy nhiên, khi báo giới gặng hỏi về số lần hai nhà lãnh đạo tiến hành trao đổi, ông Trump đã từ chối trả lời: "Điều đó không quan trọng, tôi sẽ không tiết lộ với các bạn về vấn đề này".

"Ông ấy luôn thể hiện sự tôn trọng đối với đất nước chúng ta. Tôi muốn ông ấy giữ thái độ tôn trọng đó. Ông ấy đã rất tôn trọng đất nước chúng ta" - ông Trump nói thêm.

Cũng trong cuộc trao đổi với báo giới, ông Trump cho biết đã thảo luận về vấn đề Triều Tiên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong khuôn khổ chuyến thăm Bắc Kinh từ ngày 13 đến 15-5.

Phía Triều Tiên chưa lên tiếng về thông tin trên.