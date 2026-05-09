Ông Kim Jong-un gửi lời chúc mừng đến ông Putin nhân Ngày Chiến thắng 09/05/2026 10:45

(PLO)- Trong thông điệp chúc mừng gửi đến Tổng thống Nga Vladimir Putin nhân kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khẳng định rất coi trọng mối quan hệ hai nước.

Ngày 9-5, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi thông điệp chúc mừng đến Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhân kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng, theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA.

Trong thông điệp, ông Kim gửi lời chúc mừng chân thành nhất đến ông Putin và nước Nga nhân dịp Ngày Chiến thắng.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

“Tôi nhân cơ hội này bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc đối với các chiến sĩ tiền bối đã chiến thắng chủ nghĩa phát xít và bảo vệ tự do, giải phóng nhân loại, hòa bình và an ninh thế giới bằng lòng dũng cảm vô song và tinh thần yêu nước cao cả” – ông Kim cho biết.

Trong thông điệp, ông Kim nhắc lại lập trường của Triều Tiên là "ưu tiên hàng đầu" cho quan hệ đối tác với Nga và cam kết "thực hiện các nghĩa vụ của hiệp ước liên quốc gia".

“Tái khẳng định lập trường của chính phủ Triều Tiên là dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mang tính liên minh giữa hai nước và không ngừng phát triển nó, tôi một lần nữa khẳng định rằng chúng tôi sẽ luôn chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ trong hiệp ước liên quốc gia giữa Triều Tiên và Nga” – thông điệp viết.

Theo đài RT, Ngày Chiến thắng là ngày lễ thường niên ở Nga, được tổ chức vào ngày 9-5, kỷ niệm việc đánh bại Đức Quốc xã trong Thế chiến II. Lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng sẽ được tổ chức vào 10 giờ, theo giờ Moscow (14 giờ, theo giờ Hà Nội).