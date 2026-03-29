Ông Kim Jong-un giám sát thử nghiệm động cơ tên lửa nhiên liệu rắn 29/03/2026 06:44

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã trực tiếp giám sát một cuộc thử nghiệm mặt đất đối với động cơ tên lửa đẩy cỡ lớn, dùng nhiên liệu rắn, cho biết cuộc thử nghiệm này là một phần trong kế hoạch 5 năm của Triều Tiên nhằm nâng cấp năng lực tấn công chiến lược, hãng thông tấn KCNA đưa tin ngày 29-3.

Ông Kim giám sát cuộc thử nghiệm động cơ mới được nâng cấp, chế tạo bằng vật liệu sợi carbon composite, có lực đẩy tối đa 2.500 kilonewton (kN), KCNA cho biết nhưng không tiết lộ thời gian hay địa điểm thử nghiệm.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un giám sát cuộc thử nghiệm mặt đất đối với động cơ tên lửa đẩy cỡ lớn, dùng nhiên liệu rắn. Ảnh: KCNA

Cuộc thử nghiệm là một phần của kế hoạch phát triển quốc phòng 5 năm nhằm từng bước nâng cấp các phương tiện tấn công chiến lược.

KCNA dẫn lời ông Kim rằng năng lực quốc phòng của Triều Tiên đã “bước vào một giai đoạn thay đổi quan trọng trong việc xây dựng lực lượng chiến lược”.

Đây là lần thử nghiệm động cơ tên lửa nhiên liệu rắn lực đẩy lớn đầu tiên của Triều Tiên kể từ lần thử vào tháng 9-2025, khi lực đẩy tối đa của động cơ được xác định là 1.971 kN. Động cơ này được đánh giá là phát triển để sử dụng cho tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-20 đang trong quá trình phát triển.

Ông Kim nhấn mạnh cuộc thử nghiệm có “ý nghĩa to lớn” trong việc đưa năng lực quân sự chiến lược của đất nước lên mức cao nhất, đồng thời cho rằng điều này “hoàn toàn phù hợp với chiến lược quốc gia và yêu cầu quân sự trong việc hiện đại hóa lực lượng chiến lược”.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết năng lực quốc phòng của đất nước “sẽ tiếp tục được chuyển đổi và đẩy nhanh nhờ việc phát triển và đưa vào sử dụng các thành phần tốt hơn với hiệu quả kinh tế và kỹ thuật vượt trội, như đã được chứng minh qua cuộc thử nghiệm”.

Theo KCNA, ông Kim đã đề ra “những nhiệm vụ trọng tâm nhằm tiếp tục thúc đẩy phát triển lực lượng chiến lược quốc gia cả về chất lượng lẫn số lượng”.

Ông Kim cũng kiểm tra một cuộc thử nghiệm nhằm đánh giá hiệu suất của các xe tăng chiến đấu chủ lực mới, do Viện Vũ khí Thiết giáp thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Quốc phòng tổ chức.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un giám sát một cuộc thử nghiệm xe tăng chiến đấu chủ lực mới. Ảnh: KCNA

Cuộc thử nghiệm đã đánh giá hiệu quả chiến đấu của hệ thống bảo vệ trước các phương tiện chống tăng tấn công từ nhiều hướng khác nhau và xác nhận năng lực phòng thủ với tỉ lệ thành công 100%, KCNA cho hay.

“Cuộc thử nghiệm hôm nay chứng minh rằng hệ thống đánh chặn của xe tăng chiến đấu chủ lực kiểu mới của chúng ta có đầy đủ khả năng tiêu diệt gần như toàn bộ các phương tiện chống tăng hiện có” - ông Kim nói.

Nhà lãnh đạo này cũng đã tới thăm một căn cứ huấn luyện lực lượng đặc nhiệm thuộc Cục Tác chiến của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên và kiểm tra hoạt động huấn luyện của các đơn vị đặc nhiệm ở mọi cấp.