Ông Kim Jong-un: Triều Tiên không bao giờ thay đổi vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, cảnh báo rắn Hàn Quốc 24/03/2026 05:51

(PLO)- Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cảnh báo rằng Hàn Quốc sẽ phải trả giá nếu khiêu khích Bình Nhưỡng, đồng thời khẳng định Bình Nhưỡng không bao giờ thay đổi vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

Hãng thông tấn KCNA ngày 24-3 đưa tin rằng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chính thức gọi Hàn Quốc là "quốc gia thù địch nhất" và cảnh báo sẽ có những hậu quả không khoan nhượng nếu bị khiêu khích.

Ông Kim đưa ra tuyên bố trên trong ngày thứ hai và cũng là ngày cuối cùng của kỳ họp đầu tiên của Hội đồng Nhân dân Tối cao khóa XV. Tại kỳ họp này, ông Kim cũng được bầu lại làm Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ - cơ quan ra quyết định cao nhất của Triều Tiên.

Ông Kim nói rằng Hàn Quốc sẽ phải trả giá cho bất kỳ hành động khiêu khích nào của Seoul đối với Bình Nhưỡng.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại kỳ họp đầu tiên của Hội đồng Nhân dân Tối cao khóa XV ngày 23-3. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Triều Tiên cũng nói rằng vị thế của Triều Tiên là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ không bao giờ thay đổi, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực chống lại "các thế lực thù địch" chống lại Bình Nhưỡng.

Hàn Quốc chưa lên tiếng về những phát ngôn trên của lãnh đạo Triều Tiên.

Trong diễn biến khác, bà Kim Yo-Jong - em gái quyền lực của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un - vào ngày 23-3 bác bỏ hy vọng của Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi về tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nhật-Triều, nói rằng Tokyo trước tiên phải từ bỏ "những tập quán lỗi thời".

Trước đó, trong cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington tuần trước, bà Takaichi đã bày tỏ "mong muốn mạnh mẽ" được gặp trực tiếp lãnh đạo Triều Tiên để đàm phán về các vụ bắt cóc công dân trong quá khứ.

“Điều này sẽ không thành hiện thực, như Nhật mong muốn hay quyết định” - bà Kim, người vừa được bổ nhiệm làm trưởng ban trong đảng Lao động Triều Tiên tháng trước, nhấn mạnh.

“Nếu thủ tướng Nhật tìm cách giải quyết vấn đề đơn phương mà chúng tôi không công nhận, lãnh đạo nhà nước chúng tôi sẽ không có ý định gặp gỡ hay ngồi đối diện với bà ấy. Để các nhà lãnh đạo cấp cao của hai nước gặp nhau, Nhật trước tiên phải từ bỏ những tập quán và thói quen lỗi thời của mình” - bà Kim nói thêm.

Bà Kim cũng cho biết Bình Nhưỡng “không có gì để thảo luận trực tiếp với một bên vẫn còn giữ tư duy lỗi thời và những ý tưởng bất khả thi”.

“Tôi không muốn thấy thủ tướng Nhật đến Bình Nhưỡng” - em gái lãnh đạo Triều Tiên cho hay, lưu ý rằng đây là quan điểm cá nhân của bà.