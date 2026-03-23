Ông Kim Jong-un tái đắc cử vị trí Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ 23/03/2026 05:31

(PLO)- Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa được bầu lại làm Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tối cao khóa 15.

Hãng thông tấn KCNA ngày 23-3 đưa tin Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa được bầu lại làm Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ, cơ quan ra quyết định cao nhất của Triều Tiên, tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tối cao (Quốc hội) khóa 15.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: KCNA

Trong cuộc họp, ông Jo Yong-won, được xem là một trong những trợ lý thân cận nhất của ông Kim, cũng được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội đồng Nhân dân Tối cao.

Triều Tiên đã triệu tập kỳ họp đầu tiên của Hội đồng Nhân dân Tối cao vào ngày 22-3.

Kỳ họp sẽ thảo luận việc sửa đổi và bổ sung hiến pháp, cũng như bầu Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ và các cơ quan lãnh đạo nhà nước khác.

Hội đồng Nhân dân tối cao Triều Tiên thường họp sau Đại hội đảng Lao động cầm quyền.

Cuộc họp cũng sẽ xem xét kế hoạch kinh tế 5 năm của đất nước được công bố tại đại hội đảng lần thứ chín diễn ra vào tháng 2, theo KCNA.