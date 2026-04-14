Chùm ảnh: Ông Kim Jong-un thị sát phóng tên lửa hành trình chiến lược 14/04/2026 06:08

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trực tiếp thị sát vụ phóng thử tên lửa hành trình chiến lược và tên lửa chống hạm từ tàu khu trục Choe Hyon, đồng thời nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của Bình Nhưỡng là tăng cường năng lực răn đe hạt nhân, hãng thông tấn KCNA đưa tin ngày 14-4.

Theo KCNA, vụ phóng được thực hiện ngày 12-4.

Hình ảnh do truyền thông nhà nước công bố cho thấy ông Kim cùng các quan chức quân sự theo dõi vụ thử từ một cầu cảng tại địa điểm không được tiết lộ.

Ông Kim Jong-un thị sát phóng tên lửa hành trình chiến lược ngày 12-4. Ảnh: KCNA

Vụ phóng nhằm kiểm tra hệ thống điều khiển phóng thuộc tổ hợp chỉ huy vũ khí tích hợp của tàu chiến, giúp thủy thủ làm quen với quy trình khai hỏa tên lửa, đồng thời xác nhận độ chính xác và tỉ lệ đánh trúng của hệ thống dẫn đường chống gây nhiễu chủ động đã được cải tiến.

Trong đợt thử nghiệm, tàu khu trục Choe Hyon đã phóng 2 tên lửa hành trình chiến lược và 3 tên lửa chống hạm.

Vụ phóng thử tên lửa hành trình chiến lược và tên lửa chống hạm từ tàu khu trục Choe Hyon của Triều Tiên hôm 12-4. Ảnh: KCNA

Các tên lửa hành trình chiến lược bay trong thời gian từ 7.869 đến 7.920 giây, trong khi tên lửa chống hạm bay từ 1.960 đến 1.973 giây, theo quỹ đạo được thiết lập trên không phận phía trên Hoàng Hải, trước khi đánh trúng mục tiêu với độ chính xác “siêu cao”.

Cùng ngày, ông Kim nghe báo cáo về phương án bố trí hệ thống vũ khí cho tàu khu trục số 3 và số 4 đang được đóng mới, đồng thời đưa ra kết luận quan trọng.

Ông Kim cùng các quan chức quân sự theo dõi vụ thử từ một cầu cảng tại địa điểm không được tiết lộ. Ảnh: KCNA

Ông Kim bày tỏ sự hài lòng khi năng lực sẵn sàng cho hành động chiến lược của quân đội Triều Tiên đã được nâng cao về chất nhờ nhiều thành tựu gần đây trong lĩnh vực khoa học quốc phòng.

Khẳng định việc không ngừng và vô hạn tăng cường năng lực răn đe hạt nhân mạnh mẽ, đáng tin cậy là đường lối quốc phòng nhất quán và nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của đảng cầm quyền, ông Kim nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tiếp tục củng cố năng lực tấn công chiến lược và chiến thuật cũng như nâng cấp và hoàn thiện tư thế phản ứng nhanh.

Theo hãng thông tấn Yonhap, trước đó, vào tháng 3, Triều Tiên từng 2 lần tiến hành các vụ thử tương tự. Việc Bình Nhưỡng sử dụng thuật ngữ “chiến lược” cho thấy các loại vũ khí này có thể mang đầu đạn hạt nhân.