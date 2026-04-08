Hàn Quốc họp khẩn sau khi Triều Tiên phóng loạt tên lửa đạn đạo 08/04/2026 16:36

(PLO)- Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc gọi các vụ phóng tên lửa đạn đạo từ phía Triều Tiên là hành động khiêu khích, vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, kêu gọi Bình Nhưỡng chấm dứt các vụ thử nghiệm.

Trưa 8-4, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp Hội đồng An ninh Quốc gia liên quan việc Triều Tiên phóng một loạt tên lửa đạn đạo trước đó cùng ngày, theo hãng thông tấn Yonhap.

Cuộc họp có sự tham dự của các quan chức từ Bộ Quốc phòng và Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) nhằm phân tích và đánh giá vụ phóng tên lửa mới nhất từ phía Triều Tiên. Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc gọi các vụ phóng tên lửa đạn đạo từ phía Triều Tiên là hành động khiêu khích, vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, kêu gọi Bình Nhưỡng chấm dứt các vụ thử nghiệm như vậy.

Người dân Seoul xem bản tin về sự việc phóng tên lửa mới nhất từ Triều Tiên, được phát sóng kèm theo đoạn phim tư liệu về vụ thử tên lửa của Triều Tiên tại một ga tàu ở Seoul (Hàn Quốc) vào ngày 8-4. Ảnh: AFP/Jung Yeon-je

Trước đó cùng ngày 8-4, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo hướng về vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông. Các tên lửa đã bay khoảng 240 km. Các nhà chức trách Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành phân tích chi tiết.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật cho biết tên lửa mới nhất đã rơi xuống biển khoảng 10 phút sau khi phóng. Tokyo cho biết không có tên lửa nào xâm phạm lãnh hải hay vùng đặc quyền kinh tế của nước này.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Minoru Kihara lên án rằng các hành động của Bình Nhưỡng "đe dọa hòa bình và an ninh trong khu vực và cộng đồng quốc tế".

Quân đội Hàn Quốc cũng cho biết họ đã phát hiện vụ phóng một tên lửa đạn đạo khả nghi từ gần Bình Nhưỡng vào hôm 7-4.

Phía Triều Tiên chưa lên tiếng về diễn biến này.

Theo Giáo sư Kim Dong-yup tại Đại học Nghiên cứu Triều Tiên ở Seoul, các vụ phóng này có thể phản ánh quá trình phát triển vũ khí thường lệ và có thể liên quan "các cuộc thử nghiệm động cơ và hệ thống đẩy đang diễn ra, bao gồm cả công việc nghiên cứu hệ thống nhiên liệu rắn". Bình Nhưỡng đang tìm cách nâng cấp khả năng tấn công bằng tên lửa nhiên liệu rắn, loại tên lửa thường dễ vận hành hơn, an toàn hơn và đòi hỏi ít hỗ trợ hậu cần hơn so với vũ khí nhiên liệu lỏng.

Thông tin về các vụ phóng tên lửa này đến trong bối cảnh chỉ vài ngày trước quan hệ liên Triều chứng kiến một diễn biến được đánh giá có phần hòa dịu. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tuyên bố lấy làm tiếc về sự việc máy bay không người lái từ phía Hàn Quốc bay sang lãnh thổ Triều Tiên. Em gái lãnh đạo Kim Jong-un là bà Kim Jo-jong đã ghi nhận sự “thẳng thắn” và “có tầm nhìn” của Tổng thống Lee.