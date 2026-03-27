Lãnh đạo Triều Tiên-Belarus họp thượng đỉnh, ký hiệp ước hữu nghị 27/03/2026 07:31

Ngày 26-3, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Belarus - ông Aleksandr Lukashenko nhân chuyến thăm chính thức của nhà lãnh đạo Belarus tới Bình Nhưỡng, theo hãng thông tấn KCNA.

Chào mừng ông Lukashenko trong chuyến thăm đầu tiên tới Triều Tiên kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, ông Kim bày tỏ sự ủng hộ và tình đoàn kết với các chính sách của ban lãnh đạo Belarus nhằm đạt được sự ổn định chính trị - xã hội, phát triển kinh tế đất nước, cũng như bảo vệ quyền chủ quyền trên trường quốc tế.

Phái đoàn Triều Tiên (phải) hội đàm cùng phía Belarus tại Bình Nhưỡng ngày 26-3. Ảnh: KCNA

Ông Lukashenko gửi lời cảm ơn ông Kim đã mời ông tới thăm Bình Nhưỡng, đồng thời khẳng định: "Mặc dù hai nước cách xa nhau về mặt địa lý, nhưng mối quan hệ song phương dựa trên truyền thống hữu nghị lâu đời và sự thấu hiểu chung hiện đã bước sang một giai đoạn phát triển mới".

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã thảo luận về loạt kế hoạch nhằm thúc đẩy giao lưu, hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có việc trao đổi các phái đoàn cấp cao giữa Triều Tiên và Belarus. Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi ý kiến về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Bày tỏ sự hài lòng về cuộc gặp và hội đàm, các nhà lãnh đạo hàng đầu của 2 nước tin tưởng rằng quan hệ hợp tác song phương giữa Bình Nhưỡng và Minsk sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Tổng thống Belarus - ông Aleksandr Lukashenko rời Bình Nhưỡng về nước. Ảnh: KCNA

Kết thúc hội đàm, ông Kim và ông Lukashenko đã cùng ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai quốc gia.

Tiếp đó, hai bên đã ký các hiệp định hợp tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm ngoại giao, thông tin, nông nghiệp, giáo dục và y tế.

Nhân dịp này, Tổng thống Belarus đã trao tặng một món quà cho nhà lãnh đạo Triều Tiên để kỷ niệm chuyến thăm tới Bình Nhưỡng.

Sau đó cùng ngày, ông Lukashenko rời Bình Nhưỡng về nước.