Nga thông tin tập trận hạt nhân với Belarus 19/05/2026 20:57

(PLO)- Hơn 64.000 binh sĩ Nga, 7.800 xe quân sự, 200 bệ phóng tên lửa, 140 máy bay, 73 tàu chiến và 13 tàu ngầm của Nga tham gia tập trận hạt nhân với Belarus.

Ngày 19-5, Bộ quốc phòng Nga cho biết nước này và đồng minh Belarus đang tiến hành các cuộc tập trận hạt nhân trong tuần này để mô phỏng phản ứng trong trường hợp các hành động “gây hấn” chống lại 2 nước này, theo đài RT.

Bộ Quốc phòng Nga cho hay cuộc tập trận sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 21-5 và có sự tham gia của Lực lượng Tên lửa Chiến lược, Hạm đội phương Bắc và Thái Bình Dương, Bộ Tư lệnh Không quân Chiến lược và các đơn vị quân sự ở miền trung và tây bắc Nga.

Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Hơn 64.000 binh sĩ Nga, 7.800 xe quân sự, 200 bệ phóng tên lửa, 140 máy bay, 73 tàu chiến và 13 tàu ngầm, bao gồm 8 tàu ngầm mang tên lửa chiến lược, đang tham gia với Belarus.

Cuộc tập trận nhằm mục đích thực hành việc chuẩn bị cho một số đơn vị và đội hình thuộc lực lượng hạt nhân hoàn thành các mục tiêu được giao và cung cấp hỗ trợ hậu cần toàn diện, cũng như tiến hành các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình tại các trường bắn trên khắp nước Nga, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Các cuộc tập trận cũng sẽ bao gồm việc thực hành chung các hoạt động chuẩn bị và sử dụng vũ khí hạt nhân được triển khai trên lãnh thổ Belarus.

Trước đó, vào ngày 18-5, Bộ Quốc phòng Belarus cho biết nước này đã khởi động cuộc tập trận quân sự về sử dụng vũ khí hạt nhân trong chiến đấu và hỗ trợ hậu cần cho vũ khí hạt nhân.

Bộ Quốc phòng Belarus cho hay các đơn vị quân đội nước này được giao nhiệm vụ sử dụng vũ khí hạt nhân trong chiến đấu tiến hành thực hành phối hợp tác chiến với Nga về việc vận chuyển đầu đạn hạt nhân trong cuộc tập trận.

Cuộc tập trận là một hoạt động huấn luyện quân sự theo kế hoạch nằm trong khuôn khổ các biện pháp hợp tác quốc gia giữa Nga và Belarus. Bộ Quốc phòng Belarus nhấn mạnh rằng cuộc tập trận không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào khác và không gây ra mối đe dọa nào đối với an ninh trong khu vực.