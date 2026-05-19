Truyền thông Saudi Arabia: Iran muốn chuyển giao kho uranium làm giàu cao cho Nga 19/05/2026 09:47

(PLO)- Theo thông tin từ đài truyền hình Al Hadath của Saudi Arabia, Iran được cho là đã đưa ra ý tưởng này như một phần trong đề xuất hòa bình mới nhất của họ gửi tới Mỹ.

Iran được cho sẵn sàng giao nộp kho uranium làm giàu cao của mình cho Nga, đài RT ngày 18-5 dẫn thông tin từ đài truyền hình Al Hadath của Saudi Arabia.

Ý tưởng này được đưa ra như một phần của đề xuất hòa bình mới nhất mà Tehran gửi cho Mỹ thông qua Pakistan, đài Al Hadath dẫn một tài liệu bị rò rỉ mà đài thu thập được.

Hình ảnh Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) công bố ngày 21-6-2025 cho thấy hậu quả của các cuộc tấn công của Israel vào cơ sở hạt nhân Isfahan của Iran. Ảnh: Lực lượng Phòng vệ Israel/TIMES OF ISRAEL

Các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên do Islamabad làm trung gian đã bị đình trệ kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được thiết lập vào đầu tháng 4. Thỏa thuận này được đưa ra sau một tháng xung đột do Mỹ và Israel khởi xướng chống lại Iran vào cuối tháng 2. Kể từ đó, cả Washington và Tehran đều liên tục đưa ra các đề xuất nhằm chấm dứt xung đột trong khi bác bỏ các yêu cầu của bên kia.

Theo thông tin đài Al Hadath thu thập được, Iran được cho là sẵn sàng đóng băng chương trình hạt nhân của mình trong một thời gian dài, nhưng chỉ với điều kiện là uranium được làm giàu cao của nước này sẽ được chuyển giao cho Nga thay vì Mỹ. Tehran vẫn loại trừ khả năng giải thể hoàn toàn chương trình hạt nhân của mình, Al Hadath cho biết thêm.

Theo ước tính của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, Iran đang nắm giữ hơn 400 kg uranium được làm giàu đến 60%. Thông thường, uranium ở cấp độ dùng để chế tạo vũ khí cần độ làm giàu từ 90% trở lên.

Moscow đã nhiều lần đề nghị hỗ trợ chấm dứt xung đột, đặc biệt bằng cách loại bỏ kho dự trữ uranium được làm giàu cao của Iran.

“Chúng tôi không chỉ đưa ra đề nghị như vậy, chúng tôi đã từng thực hiện nó một lần trước đây, vào năm 2015. Iran hoàn toàn tin tưởng chúng tôi và điều đó không phải là không có lý do” - Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với các nhà báo hồi đầu tháng này. Ông Putin nhấn mạnh rằng Moscow chưa bao giờ vi phạm các thỏa thuận của mình và tiếp tục hợp tác với Iran trong chương trình năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Theo trang tin Axios đưa hôm 18-5, dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên am hiểu vấn đề, Washington được cho là đã bác bỏ đề xuất mới nhất của Iran vì cho rằng nó không đủ. Theo vị quan chức này, Tehran chỉ thực hiện những cải tiến "mang tính tượng trưng" so với phiên bản trước đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần khẳng định rằng Iran nên giao nộp uranium được làm giàu cao cho Mỹ.