Ông Kim Jong-un triệu tập họp các chỉ huy quân đội Triều Tiên 18/05/2026 07:44

(PLO)- Trong cuộc họp với các chỉ huy quân đội, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ra lệnh tăng cường các đơn vị tiền tuyến đang bảo vệ biên giới phía Nam và biến đường biên giới thành “một pháo đài bất khả xâm phạm".

Hãng thông tấn KCNA ngày 18-5 đưa tin lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã triệu tập cuộc họp với các chỉ huy quân đội vào cuối tuần qua và kêu gọi tăng cường các đơn vị tiền tuyến ở biên giới phía nam, tức khu vực Đường phân định quân sự giáp với Hàn Quốc.

Tại cuộc họp, ông Kim nhấn mạnh rằng việc nâng cao công nghệ quân sự tại các đơn vị chủ chốt, đặc biệt là các lực lượng tiền tuyến, đóng vai trò quan trọng trong việc răn đe chiến tranh hiệu quả.

Ông Kim Jong-un triệu tập cuộc họp các chỉ huy quân đội Triều Tiên ngày 17-5. Ảnh: KCNA

Thúc giục quân đội tiếp tục nâng cao cảnh giác, ông Kim nhấn mạnh chính sách biến biên giới phía nam thành "pháo đài bất khả xâm phạm" và tăng cường các đơn vị tiền tuyến.

Để đạt được mục tiêu này, Triều Tiên có kế hoạch cải tổ cơ cấu tổ chức quân sự và tăng cường các đơn vị tiền tuyến cùng các đơn vị chủ lực khác như một "quyết định quan trọng để ngăn chặn chiến tranh một cách triệt để hơn".

Lãnh đạo Triều Tiên đặc biệt lưu ý trách nhiệm của các chỉ huy trong việc xây dựng quân đội "mạnh nhất" thế giới và công bố chính sách cải cách hệ thống huấn luyện, tập trung hơn vào các cuộc diễn tập thực tiễn phù hợp với "chiến tranh hiện đại".

Tham dự cuộc họp còn có Tổng tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên Ri Yong-gil và Cố vấn Bộ Quốc phòng Pak Jong-chon.