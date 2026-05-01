Hàn Quốc nói về quan điểm chung sống hòa bình trên bán đảo Triều Tiên 01/05/2026 14:35

(PLO)- Đại sứ Hàn Quốc tại Liên Hợp Quốc Cha Ji-hoon khẳng định cam kết của Seoul về "sự chung sống hòa bình" và phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, dựa trên đối thoại và đàm phán.

Ngày 30-4, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) tổ chức cuộc họp đánh dấu 2 năm kể từ khi một nhóm chuyên gia của LHQ có nhiệm vụ giám sát việc thực thi các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên bị giải tán.

Đại sứ Hàn Quốc tại LHQ Cha Ji-hoon. Ảnh: X

"Kể từ khi chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung nhậm chức năm 2025, Hàn Quốc luôn theo đuổi tầm nhìn về một bán đảo Triều Tiên hòa bình được xây dựng trên sự hòa giải và hợp tác chứ không phải thù địch và đối đầu" – ông nói.

Ông Cha cũng nhấn mạnh cam kết "kiên định" của Hàn Quốc đối với việc phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Đại sứ chỉ ra rằng việc từ bỏ mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên sẽ có những hậu quả "bất lợi", đối với cả nỗ lực không phổ biến vũ khí hạt nhân trong khu vực và trên toàn cầu.

“Chúng tôi đang theo đuổi tiến trình từng bước hướng tới phi hạt nhân hóa, bắt đầu bằng việc chấm dứt các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên thông qua đối thoại và đàm phán, tiếp theo là giảm thiểu và cuối cùng là tháo dỡ hoàn toàn” – ông nói.

Đại sứ Triều Tiên tại LHQ Kim Song chỉ trích việc triệu tập cuộc họp của HĐBA LHQ hôm 30-4. Ông cho rằng cho rằng nhóm chuyên gia của LHQ có nhiệm vụ giám sát việc thực thi các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên bị giải tán, theo “phán quyết công bằng của lịch sử”.

Ông cũng mô tả nhóm này là một “nhóm âm mưu có động cơ chính trị”.