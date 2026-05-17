Chiến sự Nga - Ukraine 17-5: Ông Zelensky công bố video Ukraine tấn công mục tiêu quân sự Nga; Moscow tiến quân ở Kharkiv 17/05/2026 06:37

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục xuất hiện diễn biến mới; Nhiều tỉnh thành Ukraine trúng không kích làm 3 người thiệt mạng, 63 người bị thương; Nga nói tên lửa Sarmat không có đối thủ.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang khi hai bên gia tăng cường độ không kích.

Ông Zelensky công bố video Ukraine tấn công mục tiêu Nga

. Ngày 16-5, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đã tấn công một số mục tiêu quân sự của Nga trong tuần này, đồng thời công bố video về các cuộc tấn công, theo tờ Kyiv Independent.

Các đòn đánh này nằm trong chiến dịch rộng lớn hơn của Kiev nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Nga ở sâu phía sau chiến tuyến, trong bối cảnh Ukraine tiếp tục mở rộng năng lực tấn công tầm xa.

Video được cho là Ukraine tấn công các mục tiêu quân sự của Nga. Nguồn: Volodymyr Zelensky/X

Máy bay Beriev Be-200 nằm trong các mục tiêu của đợt tấn công. Đây là máy bay lưỡng cư hai động cơ được thiết kế cho các nhiệm vụ chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn và tuần tra trên biển. Có khả năng cất và hạ cánh cả trên đường băng lẫn mặt nước.

Ông Zelensky cho biết các mục tiêu bị tấn công trong tuần này còn bao gồm trực thăng Kamov Ka-27, một tàu chở hàng khô vận chuyển đạn dược, hệ thống pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1, hệ thống tên lửa phòng không Tor, hệ thống liên lạc “Redut-2US” và UAV.

“Chúng tôi cũng đã đánh trúng các cơ sở thuộc ngành công nghiệp dầu mỏ và tàu thuyền của Nga. Khoảng cách tác chiến đạt gần 1.000 km tính từ tuyến tiếp xúc” - ông Zelensky nói.

“Đây hoàn toàn là những phản ứng chính đáng trước những gì Nga đang làm” - theo nhà lãnh đạo Ukraine.

. Một vụ hỏa hoạn nhiều khả năng đã bùng phát tại nhà máy Nevinnomyssk Azot ở vùng Stavropol Krai, miền nam nước Nga, sau một cuộc tấn công bằng UAV, hãng truyền thông độc lập Nga Astra đưa tin ngày 16-5.

Nhà máy này là một trong những cơ sở sản xuất phân bón khoáng và hóa chất lớn nhất của Nga, bao gồm các chất được sử dụng để chế tạo thuốc nổ.

Kênh Telegram Ukraine Exilenova Plus đăng tải đoạn video mà họ cho là ghi lại cảnh cháy tại cơ sở này, đồng thời cho biết người dân địa phương đã nghe thấy nhiều tiếng nổ trong đêm.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các đơn vị phòng không và tác chiến điện tử đã đánh chặn 138 UAV Ukraine trong đêm tại 15 khu vực của Nga. Tuy nhiên, Stavropol Krai không được nhắc đến trong thông báo.

Thống đốc khu vực Stavropol, ông Vladimir Vladimirov, xác nhận khu vực này đã bị UAV tấn công, đồng thời tuyên bố các hệ thống phòng không Nga đã “đẩy lùi cuộc tấn công của UAV đối phương”.

Nhiều tỉnh thành Ukraine trúng không kích 3 người thiệt mạng, 63 người bị thương

Các cuộc tấn công của Nga trên khắp Ukraine trong ngày 16-5 đã khiến 3 người thiệt mạng và 63 người bị thương, Kyiv Independent dẫn lời giới chức các địa phương Ukraine.

Không quân Ukraine nói rằng Nga đã phóng 294 máy bay không người lái (UAV) trong đêm, trong đó 269 chiếc bị bắn hạ. Có 20 UAV đánh trúng trực tiếp tại 15 địa điểm, còn mảnh vỡ UAV rơi xuống được ghi nhận tại 9 nơi khác.

Tỉnh trưởng Kherson - ông Oleksandr Prokudin cho biết các đòn tấn công của Nga tại tỉnh này đã khiến 1 t người thiệt mạng và 23 người bị thương. Nhiều khu dân cư bị nhắm mục tiêu, khiến 5 tòa chung cư và 19 ngôi nhà hư hại.

Ở tỉnh Zaporizhzhia, một người đã thiệt mạng và 21 người bị thương sau các cuộc tấn công của Nga. Theo Tỉnh trưởng Ivan Fedorov, lực lượng Moscow đã thực hiện tới 850 cuộc tấn công nhằm vào 53 khu dân cư trong khu vực chỉ trong vòng 24 giờ.

Tại tỉnh Donetsk, Tỉnh trưởng Vadym Filashkin xác nhận một người thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

Chính quyền quân sự tỉnh Sumy cho biết 7 người đã bị thương. Nhiều tòa nhà, phương tiện cùng cơ sở hạ tầng dân sự tại địa phương bị phá hủy hoặc hư hại.

Các đợt tập kích của Nga tại tỉnh Kharkiv làm 5 người bị thương và gây hư hại cơ sở hạ tầng dân sự, Tỉnh trưởng Oleh Syniehubov cho biết.

Tỉnh trưởng Odessa - ông Oleh Kiper báo cáo về người bị thương tại tỉnh này, cơ sở hạ tầng cảng biển cũng bị hư hại sau các cuộc tấn công của Nga.

Các cuộc tấn công bằng UAV và pháo binh của Nga tại tỉnh Dnipropetrovsk khiến một người bị thương, theo Tỉnh trưởng Serhii Lysak.

Nga tuyên bố kiểm soát 2 khu định cư ở Kharkiv

Bộ Quốc phòng Nga ngày 16-5 nói rằng lực lượng quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát 2 khu dân cư ở Kharkiv là Borovaya và Kutkovka trong ngày qua, theo hãng thông tấn TASS.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 12 quả bom dẫn đường và 353 máy bay không người lái cánh cố định của quân đội Ukraine trong ngày 16-5.

Bộ này cũng báo cáo rằng Ukraine đã mất khoảng 1.045 binh sĩ trong khu vực tác chiến đặc biệt trong ngày qua, bao gồm 180 binh sĩ tại khu vực do Cụm tác chiến phía Bắc của Nga kiểm soát; Hơn 170 binh sĩ tại khu vực do Cụm tác chiến phía Tây của Nga kiểm soát đã bị tiêu diệt; con số này tại khu vực của Cụm tác chiến phía Nam là tới 105 binh sĩ, Cụm tác chiến Trung tâm là hơn 270 binh sĩ, Cụm tác chiến phía Đông là hơn 255 binh sĩ và Cụm tác chiến Dnepr là 65 binh sĩ.

Ngoài ra, lực lượng Hạm đội Biển Đen đã phá hủy 6 thiết bị không người lái dưới nước của quân đội Ukraine.

“Các nhóm quân đội Nga đã gây thiệt hại cho các cơ sở hạ tầng năng lượng, giao thông, sân bay và cảng biển mà Ukraine sử dụng, các địa điểm lắp ráp UAV, cũng như các điểm triển khai tạm thời của các lực lượng vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài” - theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.

Nga: Tên lửa Sarmat không có đối thủ

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. Ảnh: TASS

Ngày 16-5, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nói rằng hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat mới của Nga không có đối thủ tương đương trên thế giới, bảo đảm xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ tên lửa và “không cần quảng bá”, theo TASS.

“Hiện không một quốc gia nào sở hữu hệ thống tầm chiến lược tương tự. Hệ thống này bảo đảm xuyên thủng cả các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có lẫn những hệ thống vẫn đang trong giai đoạn phát triển” - ông Ryabkov nói.

Ông Ryabkov cũng cho rằng Sarmat là trường hợp mà “kích thước tạo nên khác biệt”, đồng thời cho biết bản thân ông đặc biệt ấn tượng với đường kính của bộ tạo khí. Ông nói Nga đã cảnh báo các nước khác trước về các vụ thử nghiệm, vì Moscow hành động với nhận thức rằng “không nên làm lung lay sự ổn định chiến lược”.

Trước đó, Tư lệnh Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga Sergey Karakayev đã báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin về vụ phóng Sarmat thành công. Các lực lượng vũ trang Nga dự kiến triển khai trung đoàn đầu tiên được trang bị tên lửa đạn đạo liên lục địa này trước cuối năm nay.