Chiến sự Nga - Ukraine 16-5: UAV Ukraine không kích loạt mục tiêu Nga; Nghị sĩ Nga lên tiếng về cáo buộc Moscow muốn tập kích Văn phòng Tổng thống Ukraine 16/05/2026 07:03

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang khi hai bên cáo buộc đối phương gia tăng cường độ không kích.

UAV Ukraine tập kích loạt mục tiêu Nga

. Quân đội Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV) trong đêm 14, rạng sáng 15-5, nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng của Nga tại nhiều khu vực khác nhau, tờ Kyiv Independent dẫn thông tin từ Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Ukraine.

Các hình ảnh và video đăng trên mạng xã hội cho thấy một đám cháy lớn bốc lên từ nơi được cho là nhà máy lọc dầu Ryazan trong lúc diễn ra cuộc tập kích bằng UAV của Ukraine. Những cột khói dày đặc bao trùm thành phố đến tận buổi sáng sau vụ tấn công.

Người dân địa phương tại TP Ryazan cho biết họ nhìn thấy nhiều UAV bay qua trước khi nghe thấy hàng loạt tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực nhà máy lọc dầu. Đến chiều cùng ngày, quân đội Ukraine xác nhận vụ tấn công, trong đó Lực lượng Tác chiến Đặc biệt cho biết đây là chiến dịch phối hợp thành công với Lực lượng Hệ thống Không người lái và các đơn vị quân đội khác.

. Ở chiều ngược lại, chính quyền các địa phương Ukraine báo cáo rằng các cuộc tấn công của Nga đã khiến 3 người thiệt mạng và 60 người bị thương trong ngày 15-5.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 15-5 đặt vòng hoa tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong một cuộc không kích ở thủ đô Kiev. Ảnh: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG UKRAINE

Không quân Ukraine nói rằng Nga đã phóng 6 tên lửa hành trình trong đêm, gồm 5 tên lửa chống radar và 1 tên lửa hành trình chống hạm Kh-35, cùng 141 UAV nhằm vào Ukraine. Tên lửa Kh-35 cùng với 130 UAV đã bị đánh chặn. Giới chức ghi nhận 7 vụ đánh trúng mục tiêu tại 6 địa điểm.

Tại tỉnh Kherson, Tỉnh trưởng Oleksandr Prokudin đưa tin về 2 người thiệt mạng và 13 người bị thương khi Nga tiếp tục tấn công các khu dân cư ven biển trong khu vực từ phía bờ sông Dnipro do Nga kiểm soát.

Các cuộc tấn công của Nga cũng khiến một người thiệt mạng tại quận Polohy thuộc tỉnh Zaporizhzhia, theo Tỉnh trưởng Ivan Fedorov.

Tỉnh trưởng Kharkiv - ông Oleh Syniehubov nói rằng có 39 người bị thương sau khi 5 khu dân cư, bao gồm cả thủ phủ của tỉnh, bị UAV và bom lượn Nga tấn công.

Cảnh sát khu vực cho biết 4 người bị thương tại tỉnh Dnipropetrovsk, tất cả đều ở trong và quanh thành phố Nikopol bên sông Dnipro. Cuộc tấn công kết hợp bằng tên lửa và UAV trong đêm cũng khiến 2 người bị thương tại một khu dân cư ở tỉnh Odessa, theo giới chức địa phương.

Tại tỉnh Sumy ghi nhận 2 người bị thương gồm một người đàn ông 54 tuổi bị UAV Nga tấn công khi đang đi xe máy và một thiếu niên 17 tuổi bị thương do bom lượn đánh trúng ngôi làng của thiếu niên này.

. Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Nga-Ukraine trao trả tù binh chiến tranh

Ngày 15-5, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết 205 tù binh chiến tranh Ukraine đã được Nga trao trả trong đợt trao đổi mới nhất, mở đầu giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận trao đổi quy mô lớn theo công thức “1.000 đổi 1.000”.

Theo ông Zelensky, gần như toàn bộ các tù binh Ukraine vừa trở về đều đã bị Nga giam giữ 4 năm.

Ông Zelensky cho biết độ tuổi của các tù binh Ukraine được trao trả dao động từ 21 đến 62 tuổi. Trong số các quân nhân và sĩ quan được trả tự do ngày 15-5 có binh sĩ thuộc Lục quân, Hải quân, Lực lượng Đổ bộ Đường không và Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraine.

“Chúng ta hãy tiếp tục đấu tranh cho từng người vẫn còn đang bị giam giữ” - ông Zelensky viết trên Telegram.

Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận 205 tù binh Nga đã được trao trả, cho biết các binh sĩ này hiện đang ở Belarus và sẽ được chăm sóc tâm lý cũng như điều trị y tế tại đây.

Nghị sĩ Nga lên tiếng việc ông Zelensky cáo buộc Moscow lên kế hoạch tập kích Văn phòng Tổng thống Ukraine

Ngày 15-5, ông Leonid Slutsky, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia Nga và lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR), nói rằng ông Zelensky cáo buộc Nga đang lên kế hoạch tấn công các “trung tâm ra quyết định” tại Ukraine nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi bê bối tham nhũng trong nước, theo hãng thông tấn TASS.

Ông Leonid Slutsky, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia Nga. Ảnh: TASS

Trước đó cùng ngày, ông Zelensky nói rằng báo cáo từ quân đội và các cơ quan tình báo Ukraine cho thấy Nga lên kế hoạch tấn công Văn phòng Tổng thống Ukraine và dinh thự quốc gia của tổng thống ở thủ đô Kiev.

Đáp lại, ông Slutsky nói: “Trong khi vẫn giữ im lặng về vụ việc liên quan cộng sự của mình là ông Andrey Yermak, cựu chánh văn phòng tổng thống, hôm nay nhà lãnh đạo Ukraine lại quyết định gây chấn động dư luận thế giới bằng thông tin về những kế hoạch tuyệt mật của Nga mà ông ta được cho là đã thu thập được, liên quan việc tấn công các trung tâm ra quyết định ở Kiev”.

“Vở diễn này nhằm mục đích gì? Rõ ràng là để đánh lạc hướng sự chú ý, cả trong và ngoài nước, khỏi nỗi xấu hổ của chính quyền Ukraine” - theo nghị sĩ Nga.

Ông Slutsky cũng cảnh báo rằng ông Zelensky có thể đang tạo tiền đề cho một “hành động khiêu khích mang tính khủng bố khác, có thể không chỉ nhằm vào riêng Nga”.

Khu dân cư Belgorod trúng không kích, 9 người bị thương

Ngày 15-5, Trung tâm ứng phó khủng hoảng khu vực Belgorod (Nga) nói rằng có 9 người bị thương sau vụ tấn công bằng UAV Ukraine vào một tòa nhà chung cư ở Belgorod, theo TASS.

“Theo dữ liệu đã được xác minh, 9 người bị thương do một cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine vào một tòa nhà chung cư ở Belgorod” - thông báo cho biết, thêm rằng một bé gái 3 tuổi nằm trong số những người bị thương.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 15-5 đưa tin rằng quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát 3 cộng đồng dân cư ở các vùng Kharkiv, Zaporizhia và Donetsk trong tuần qua.

Theo bộ này, trong tuần qua, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 2.241 UAV và 18 quả bom thông minh của Ukraine.

Hạm đội Biển Đen của Nga đã phá hủy 2 thiết bị không người lái của hải quân Ukraine tại vùng biển Biển Đen trong tuần qua.