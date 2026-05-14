Nga: 2 tỉnh trưởng Bryansk và Belgorod giáp Ukraine bất ngờ từ chức 14/05/2026 10:09

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bổ nhiệm người đứng đầu mới ở 2 tỉnh biên giới giáp Ukraine.

Ngày 13-5, Điện Kremlin thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh bổ nhiệm quyền tỉnh trưởng ở 2 tỉnh Bryansk và Belgorod giáp Ukraine sau khi người đứng đầu 2 tỉnh này bất ngờ từ chức, theo hãng thông tấn TASS.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bổ nhiệm người đứng đầu 2 tỉnh biên giới giáp Ukraine là Bryansk và Belgorod vào ngày 13-5. Ảnh: TASS

Theo đó, Tổng thống Putin đã bổ nhiệm ông Yegor Kovalchuk làm quyền Tỉnh trưởng tỉnh Bryansk, thay ông Alexander Bogomaz. Ông Bogomaz đã lãnh đạo tỉnh Bryansk từ năm 2014.

Ông Kovalchuk từng làm người đứng đầu chính quyền của Nga tại Lugansk. Ông Kovalchuk là người giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng và hành chính.

Cũng trong ngày 13-5, ông Putin cũng chấp nhận đơn từ chức của ông Vyacheslav Gladkov khỏi chức vụ Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod và bổ nhiệm ông Alexander Shuvayev làm người đứng đầu tạm quyền của tỉnh này.

Ông Shuvayev là một tướng quân đội từng tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Belgorod bị ảnh hưởng nặng nhất từ ​​cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine. Tỉnh này liên tục bị Ukraine tấn công vì đóng vai trò là khu vực triển khai quân đội Nga trong các cuộc tấn công vào Kharkiv của Ukraine và là một trung tâm hậu cần.

Các thị trấn nhỏ hơn gần biên giới cũng liên tục bị tấn công, theo trang DPA.