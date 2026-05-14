Hạ viện Mỹ chuẩn bị bỏ phiếu viện trợ 1,3 tỉ USD cho Ukraine và trừng phạt Nga 14/05/2026 07:54

(PLO)- Các Hạ nghị sĩ Dân chủ đã thu thập đủ số chữ ký để đưa dự luật phân bổ 1,3 tỉ USD viện trợ quân sự cho Ukraine và thúc đẩy các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga đến cửa Hạ viện.

Hạ viện Mỹ có thể sớm xem xét một dự luật do đảng Dân chủ hậu thuẫn nhằm phân bổ 1,3 tỉ USD viện trợ quân sự cho Ukraine và thúc đẩy các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga, tờ Politico ngày 13-5 dẫn các nguồn tin cho biết.

Theo tờ báo, dự luật được ông Gregory Meeks - thành viên Dân chủ cấp cao tại Ủy ban Đối ngoại Hạ viện - trình lên cách đây hơn một năm. Dự luật đã giành được 218 phiếu ủng hộ tại Hạ viện, cho phép đảng Dân chủ, hiện đang là phe đối lập tại quốc hội, đưa dự luật ra bỏ phiếu sớm nhất vào tháng 6.

“Với chữ ký thứ 218 hôm nay cho kiến nghị của chúng tôi, Đạo luật Hỗ trợ Ukraine sẽ sớm được đưa ra Hạ viện để bỏ phiếu” - các nghị sĩ cho biết trong tuyên bố gửi tới tờ Kyiv Independent.

“Chúng tôi vui mừng vì Hạ viện cuối cùng cũng sẽ thúc đẩy một dự luật mạnh mẽ nhằm hỗ trợ người dân Ukraine trong cuộc chiến bảo vệ đất nước và chủ quyền” - tuyên bố cho biết thêm.

Phần lớn chữ ký ủng hộ kiến nghị đến từ các hạ nghị sĩ Dân chủ, nhưng chữ ký quyết định cuối cùng lại đến từ một nghị sĩ độc lập là ông Kevin Kiley, người từng thuộc đảng Cộng hòa nhưng đã đổi đảng phái.

Hạ nghị sĩ Kevin Kiley. Ảnh: The New York Times

“Những bước tiến gần đây của Ukraine đã tạo ra cơ hội cho hòa bình, nhưng việc lệnh ngừng bắn gần đây sụp đổ cho thấy cần có sức ép để hoạt động ngoại giao đạt kết quả” - ông Kiley nói sau khi ký tên.

“Quốc hội có thể hành động ngay lúc này, theo cách lưỡng đảng, để tăng sức ép đó và thúc đẩy một nền hòa bình bền vững, bảo vệ lợi ích của Mỹ và các đồng minh. Chúng ta cũng phải gửi thông điệp mạnh mẽ rằng việc Nga hỗ trợ Iran nhắm mục tiêu vào các tài sản quân sự của Mỹ sẽ không được dung thứ” - theo hạ nghị sĩ này.

Kiến nghị đưa Dự luật Hỗ trợ Ukraine ra bỏ phiếu đã mắc kẹt ở mức 217 chữ ký kể từ tháng 2, khi các nghị sĩ thông báo họ chỉ còn thiếu một chữ ký để buộc Hạ viện tổ chức biểu quyết.

Trước đó, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson của đảng Cộng hòa từ chối xem xét dự luật.

Theo trang Axios, ngay cả khi dự luật được Hạ viện thông qua, khả năng nhận được sự ủng hộ tại Thượng viện (đảng Cộng hòa chiếm ưu thế) hoặc từ Nhà Trắng là không cao.