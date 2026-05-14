Thượng viện Mỹ phê chuẩn ông Kevin Warsh làm chủ tịch Fed 14/05/2026 06:29

(PLO)- Ông Kevin Warsh đã được Thượng viện phê chuẩn để trở thành Chủ tịch thứ 17 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), kế nhiệm ông Jerome Powell.

Ngày 13-5, ông Kevin Warsh đã được Thượng viện phê chuẩn để trở thành Chủ tịch thứ 17 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong bối cảnh kinh tế Mỹ và toàn cầu đang chao đảo vì căng thẳng địa chính trị khiến lạm phát leo thang, theo đài CNN.

Ông Warsh sẽ chính thức kế nhiệm Chủ tịch Fed Jerome Powell, người có nhiệm kỳ 8 năm gắn liền với Fed, trải qua nhiều cuộc khủng hoảng kinh tế và cuộc đối đầu gay gắt với Nhà Trắng nhằm bảo vệ tính độc lập về chính trị của ngân hàng trung ương Mỹ.

Ông Warsh được phê chuẩn với tỉ lệ phiếu 54-45, phần lớn chia theo đường lối đảng phái. Phía Dân chủ chỉ có Thượng nghị sĩ John Fetterman bỏ phiếu ủng hộ đề cử của ông Warsh.

Đây là cuộc bỏ phiếu mang tính đảng phái nhất trong lịch sử đối với một ứng viên Chủ tịch Fed, cho thấy sự bất an của đảng Dân chủ trước cuộc đối đầu của Tổng thống Donald Trump với Fed, trong khi đảng Cộng hòa nhìn chung hoan nghênh vai trò lãnh đạo của ông Warsh.

Ông Kevin Warsh - người vừa được phê chuẩn làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Ảnh: BLOOMBERG

Ông Warsh được xem là có quan điểm gần gũi hơn với Tổng thống Trump, người từ lâu đã yêu cầu cắt giảm lãi suất.

Ông Warsh nhậm chức trong bối cảnh chỉ số giá tiêu dùng mới nhất cho thấy lạm phát của Mỹ trong tháng 4 đã tăng lên mức cao nhất trong ba năm và hiện vượt tốc độ tăng lương.

Cú sốc năng lượng đang làm giảm hy vọng về một đợt cắt giảm lãi suất sớm, khi giới đầu tư hiện cho rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất cho vay chuẩn trong phần còn lại của năm nay. Viễn cảnh đó nhiều khả năng sẽ khiến ông Trump thất vọng.

Dù vậy, Chủ tịch Fed cũng chỉ là một lá phiếu trong Ủy ban Thị trường Mở Liên bang - cơ quan quyết định các động thái lãi suất.

Mặc dù ông Warsh sẽ kiểm soát chương trình nghị sự trong mỗi cuộc họp của Fed, ông không có quyền đơn phương quyết định kết quả mà đa số thành viên ủy ban đưa ra. Và cho đến nay, vẫn có một nhóm các nhà hoạch định chính sách có quyền biểu quyết đã phát đi tín hiệu lo ngại nghiêm trọng về lạm phát.