Mỹ huỷ điều tra hình sự đối với Chủ tịch Fed 25/04/2026 06:00

Ngày 24-4, Bộ Tư pháp Mỹ đã chính thức chấm dứt cuộc điều tra hình sự đối với Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell, một động thái được cho là loại bỏ một trở ngại cho việc phê chuẩn ông Kevin Warsh - người được Tổng thống Donald Trump lựa chọn để lãnh đạo tiếp theo của Fed, theo hãng tin Reuters.

Công tố viên liên bang Jeanine Pirro là người đưa ra thông báo trên. Bà Pirro cho biết thay vào đó bà đã yêu cầu Văn phòng Tổng thanh tra - cơ quan giám sát nội bộ của Fed - tiếp tục xem xét các vấn đề xoay quanh chi phí cải tạo trụ sở Fed.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Hồi tháng 1, các công tố viên liên bang Mỹ đã mở cuộc điều tra hình sự đối với ông Powell liên quan dự án cải tạo trị giá 2,5 tỉ USD đối với trụ sở của Fed tại thủ đô Washington, D.C.

Ông Powell khi đó cho biết mục tiêu được nêu ra của cuộc điều tra hình sự chỉ là cái cớ, và rằng trên thực tế ông bị điều tra vì Fed “ấn định lãi suất dựa trên đánh giá tốt nhất của chúng tôi về điều gì phục vụ lợi ích công chúng, thay vì làm theo các ưu tiên của” Tổng thống Trump.

Việc kết thúc cuộc điều tra hình sự đối với ông Powell diễn ra sau khi Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Thom Tillis nhắc lại tuần trước rằng ông sẽ không ủng hộ bất kỳ ứng cử viên nào do ông Trump đề cử vào ngân hàng cho đến khi Bộ Tư pháp hoàn tất cuộc điều tra, theo tờ The Hill.

Với tư cách là thành viên của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện, ông Tillis có khả năng ngăn chặn việc các ứng cử viên được ủy ban thông qua để tiến hành bỏ phiếu phê chuẩn toàn diện tại Thượng viện. Đảng Cộng hòa chiếm đa số sít sao 13-11 trong ủy ban này.

Người phát ngôn Nhà Trắng Kush Desai bày tỏ sự tin tưởng về việc phê chuẩn của ông Warsh sau thông báo của công tố viên Pirro.

“Người đóng thuế Mỹ xứng đáng được biết về sự quản lý tài chính yếu kém của Fed, và Văn phòng Tổng thanh tra với quyền hạn mạnh mẽ hơn sẽ giúp họ làm sáng tỏ vấn đề này. Nhà Trắng vẫn tin tưởng như trước rằng Thượng viện sẽ nhanh chóng phê chuẩn ông Kevin Warsh làm Chủ tịch Fed tiếp theo để cuối cùng khôi phục lại năng lực và niềm tin vào việc ra quyết định của Fed” - ông Desai nói.

Người phát ngôn của Văn phòng Tổng thanh tra Fed cho biết hôm 24-4 rằng văn phòng này đã xem xét dự án cải tạo kể từ tháng 7-2025, bao gồm việc kiểm tra "sự gia tăng chi phí và vượt ngân sách đáng kể".

"Chúng tôi đang tích cực làm việc để hoàn thành việc xem xét và mong muốn công bố kết quả cho người dân và quốc hội sau khi hoàn tất" - người phát ngôn Văn phòng Tổng thanh tra Fed cho biết.