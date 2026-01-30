Ông Trump công bố cái tên cho vị trí chủ tịch Fed 30/01/2026 19:29

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chọn cựu Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Kevin Warsh để lãnh đạo cơ quan này sau khi ông Jerome Powell kết thúc nhiệm kỳ.

Ngày 30-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ đề cử ông Kevin Warsh làm chủ tịch thứ 17 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), sau khi nhiệm kỳ của ông Jerome Powell kết thúc vào tháng 5, theo đài CNN.

“Tôi vui mừng thông báo rằng tôi đề cử ông Kevin Warsh làm chủ tịch hội đồng thống đốc của hệ thống dự trữ liên bang” - ông Trump viết trên nền tảng mạng xã hội Truth Social.

“Tôi đã quen biết ông Kevin trong một thời gian rất dài và không nghi ngờ gì rằng ông ấy sẽ được ghi nhận là một trong những chủ tịch Fed vĩ đại, có thể là người xuất sắc nhất. Ngoài mọi điều khác, ông ấy là hình mẫu lý tưởng và sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng” - ông Trump bổ sung.

Cựu Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Kevin Warsh. Ảnh: THE BOSTON GLOBE

Ông Warsh là một ứng viên tương đối chính thống cho vị trí chủ tịch Fed. Ông từng giữ chức thống đốc Fed từ năm 2006 đến 2011, từng được cân nhắc cho chức Bộ trưởng Tài chính trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump và cũng là ứng viên cho vị trí đứng đầu Fed trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump.

Ông Warsh được bổ nhiệm vào Fed năm 2006, khi mới 35 tuổi, trở thành người trẻ nhất từng phục vụ trong hội đồng quyền lực của Fed.

Ông Warsh, hiện 55 tuổi, gần đây đã thay đổi quan điểm về chính sách tiền tệ. Từng là người cứng rắn với lạm phát, ông Warsh hiện nay ủng hộ lãi suất thấp hơn. Ông cũng kêu gọi cải tổ lực lượng nhân sự của ngân hàng trung ương.

Đề cử này khép lại một quá trình kéo dài nhiều tháng. Việc chọn ra người đứng đầu Fed là một trong những quyết định nhân sự quan trọng nhất của bất kỳ tổng thống nào.

Dù không phải là người trong nội bộ Nhà Trắng, ông Warsh vẫn là một nhân vật thân cận với tổng thống và từng là khách mời tại khu dinh thự của ông Trump ở Florida.