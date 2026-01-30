Ông Trump lên tiếng về quan hệ Anh-Trung Quốc, khi Thủ tướng Starmer thăm Bắc Kinh 30/01/2026 10:02

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng về quan hệ Anh-Trung Quốc, trong bối cảnh Thủ tướng Anh Keir Starmer đang có chuyến công du Bắc Kinh.

Ngày 29-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Anh về quan hệ với Trung Quốc, trong bối cảnh Thủ tướng Anh Keir Starmer đang có chuyến công du Bắc Kinh, theo hãng tin Reuters.

Sau cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 29-1, Thủ tướng Starmer kêu gọi xây dựng một “mối quan hệ tinh tế hơn” với Bắc Kinh, với khả năng tiếp cận thị trường được cải thiện, thuế quan thấp hơn và các thỏa thuận đầu tư.

Bình luận về việc Anh cam kết tăng cường quan hệ kinh doanh với Trung Quốc, ông Trump nói với các phóng viên: “Ồ, điều đó rất nguy hiểm đối với họ”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: WHITE HOUSE

Phía Trung Quốc và Văn phòng thủ tướng Anh chưa bình luận về phát ngôn của ông Trump.

Vào thời điểm ông Trump đưa ra phát biểu trên, ông Starmer đang phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Anh - Trung tại Bắc Kinh. Tại đây, thủ tướng Anh cho biết ông có những cuộc gặp “rất ấm áp” với ông Tập, mang lại “đúng mức độ tương tác mà chúng tôi kỳ vọng”.

“Chúng tôi đã trao đổi cởi mở và thực sự đạt được một số tiến triển, bởi Anh có rất nhiều điều để đóng góp” - ông Starmer nói.

Thủ tướng Anh hoan nghênh các thỏa thuận với Trung Quốc về miễn thị thực và giảm thuế đối với rượu whisky, coi đây là “những bước tiếp cận thực sự quan trọng, mang tính biểu tượng cho những gì chúng tôi đang làm trong mối quan hệ này”.

“Đó chính là cách chúng ta xây dựng sự tin cậy và tôn trọng lẫn nhau, những yếu tố vô cùng quan trọng” - ông Starmer nói tại sự kiện.

Chuyến thăm của ông Starmer là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một thủ tướng Anh kể từ chuyến đi của bà Theresa May năm 2018.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh ông Trump lúc đe dọa, lúc rút lại các biện pháp áp thuế thương mại với châu Âu, cùng với những cam kết giành quyền kiểm soát Greenland (Đan Mạch) khiến các đồng minh lâu năm của Mỹ như Anh lo ngại.

Ông Starmer nói với các phóng viên trên máy bay trên đường tới Trung Quốc rằng Anh vẫn có thể tiếp tục tăng cường quan hệ kinh tế với Trung Quốc đồng thời duy trì mối quan hệ ổn định với Mỹ.

“Mối quan hệ của chúng tôi với Mỹ là một trong những mối quan hệ gần gũi nhất mà chúng tôi có, về quốc phòng, an ninh, tình báo, cũng như thương mại và nhiều lĩnh vực khác” - nhà lãnh đạo Anh nhấn mạnh.

Ông Starmer khẳng định Anh sẽ không phải lựa chọn giữa việc thắt chặt quan hệ với Mỹ hay Trung Quốc, đồng thời nhắc lại rằng trong chuyến thăm Anh hồi tháng 9-2025, Tổng thống Trump đã công bố khoản đầu tư 150 tỉ bảng Anh (206 tỉ USD) từ Mỹ vào Anh.

Đầu tuần này, ông Trump cảnh báo áp thuế đối với Canada nếu nước này tiến hành các thỏa thuận kinh tế đã đạt được với Trung Quốc trong chuyến thăm Bắc Kinh gần đây của Thủ tướng Canada Mark Carney.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz dự kiến sẽ sớm tới Trung Quốc, và bản thân ông Trump cũng cho biết ông sẽ thăm Bắc Kinh vào tháng 4.