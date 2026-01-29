Ông Tập Cận Bình tiếp thủ tướng Anh, kêu gọi ‘chương mới’ cho quan hệ song phương 29/01/2026 16:30

(PLO)- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Anh Keir Starmer nhất trí phát triển một “quan hệ đối tác chiến lược toàn diện dài hạn và ổn định”.

Ngày 29-1, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Thủ tướng Anh Keir Starmer tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, kêu gọi mở ra một “chương mới” trong quan hệ song phương, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo nhất trí phát triển một “quan hệ đối tác chiến lược toàn diện dài hạn và ổn định”.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) tiếp Thủ tướng Anh Keir Starmer tại Đại lễ đường Nhân dân, thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 29-1. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Ông Tập nhấn mạnh rằng Trung Quốc và Anh, với tư cách là ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và là các nền kinh tế lớn, cần tăng cường phối hợp để bảo vệ hòa bình và ổn định thế giới.

“Trung Quốc sẵn sàng cùng Anh duy trì tầm nhìn lịch sử rộng mở, vượt qua khác biệt, tôn trọng lẫn nhau, mở ra một chương mới trong quan hệ và hợp tác Trung Quốc – Anh, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước và cho thế giới” - ông Tập nói.

Chủ tịch Tập cho rằng lòng tin lẫn nhau phải là nền tảng của mối quan hệ, đồng thời khẳng định rằng “dù Trung Quốc phát triển và lớn mạnh đến đâu cũng sẽ không gây ra mối đe dọa cho các quốc gia khác”.

Theo Tân Hoa Xã, ông Tập cũng cảnh báo về những nguy cơ từ chủ nghĩa đơn phương gia tăng, chủ nghĩa bảo hộ và chính trị cường quyền.

“Luật pháp quốc tế chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi tất cả các quốc gia đều tuân thủ, đặc biệt là các cường quốc phải đi đầu. Nếu không, chúng ta sẽ thụt lùi về một thế giới kiểu rừng rậm” - nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh.

Ông Tập lưu ý rằng thương mại giữa Trung Quốc và Anh mang lại lợi ích cho cả hai bên, đồng thời cho rằng hai nước nên tăng cường giao lưu nhân dân và Trung Quốc sẵn sàng “xem xét tích cực” việc miễn thị thực cho công dân Anh.

Phái đoàn Trung Quốc do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dẫn đầu (trái) tiếp phái đoàn Anh do Thủ tướng Anh Keir Starmer dẫn đầu. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Đáp lời, Thủ tướng Starmer nói rằng đã “quá lâu” kể từ chuyến thăm gần đây nhất của một nhà lãnh đạo Anh đến Bắc Kinh, đồng thời cho rằng hai nước cần thúc đẩy quan hệ vì tăng trưởng và ổn định toàn cầu.

Chuyến thăm của ông Starmer là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một thủ tướng Anh kể từ chuyến đi của bà Theresa May năm 2018.

“Trung Quốc là một nhân tố quan trọng trên trường quốc tế, và điều thiết yếu là xây dựng một mối quan hệ tinh tế hơn, trong đó chúng ta xác định các cơ hội hợp tác, đồng thời vẫn duy trì đối thoại thực chất về những lĩnh vực còn bất đồng” - ông Starmer nói.

Nhà lãnh đạo Anh nói thêm rằng việc cùng nhau hợp tác về các vấn đề như biến đổi khí hậu và ổn định toàn cầu “trong những thời điểm đầy thách thức của thế giới chính là điều chúng ta cần làm khi xây dựng mối quan hệ này”.

Thủ tướng Starmer cho rằng việc Trung Quốc và Anh thúc đẩy một quan hệ đối tác chiến lược toàn diện dài hạn và ổn định là “hết sức quan trọng” trong bối cảnh môi trường quốc tế biến động và mong manh.