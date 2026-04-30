Fed chia rẽ quanh quyết định giữ lãi suất, ông Powell sẽ ở lại sau khi kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch 30/04/2026 05:41

(PLO)- Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) - ông Jerome Powell cho biết ông dự định tiếp tục ở lại Fed với vai trò Thống đốc sau khi nhiệm kỳ Chủ tịch kết thúc.

Ngày 29-4, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp thứ ba liên tiếp do mức độ bất định cao từ cuộc chiến ở Trung Đông, theo hãng tin Reuters.

“Lạm phát vẫn ở mức cao, một phần phản ánh việc giá năng lượng toàn cầu gần đây tăng” - theo tuyên bố của Fed.

Quyết định này giữ lãi suất trong khoảng từ 3,50% đến 3,75%.

Tuy nhiên, có 4 trong số 12 quan chức có quyền biểu quyết phản đối kết quả này. Đây là số phiếu bất đồng lớn nhất kể từ năm 1992.

Trong buổi họp báo hôm 29-4, Chủ tịch Fed - ông Jerome Powelll cho biết ông kỳ vọng người kế nhiệm Kevin Warsh sẽ có đủ năng lực để tạo được sự đồng thuận giữa các thành viên có quyền biểu quyết của Fed.

Trong ngày 29-4, ông Powell cho biết ông dự định tiếp tục ở lại Fed với vai trò Thống đốc sau khi nhiệm kỳ Chủ tịch của ông kết thúc.

“Sau khi nhiệm kỳ Chủ tịch của tôi kết thúc vào ngày 15-5, tôi sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò Thống đốc trong một khoảng thời gian sẽ được quyết định sau” - ông Powell nói trong cuộc họp báo cuối cùng trên cương vị người đứng đầu Fed.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) - ông Jerome Powell. Ảnh: BLOOMBERG

Ông Powell cho biết thêm rằng ông sẽ “giữ vai trò kín tiếng với tư cách Thống đốc” và sẽ rời đi khi ông cho là “phù hợp” – một bước đi không phổ biến nhưng cũng không phải chưa từng có tiền lệ.

Theo Reuters, ông Powell có thể tiếp tục giữ vị trí Thống đốc đến năm 2028.

Người đứng đầu Fed nhấn mạnh quyết định của ông không liên quan những chỉ trích bằng lời từ các quan chức dân cử, mà xuất phát từ lo ngại về các cuộc tấn công pháp lý nhằm vào cơ quan này.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump thường xuyên chỉ trích ông Powell vì không cắt giảm lãi suất nhanh hơn, một chính sách có thể thúc đẩy hoạt động kinh tế nhưng cũng có nguy cơ làm gia tăng lạm phát.

Ở diễn biến riêng, lãnh đạo Mỹ đã tìm cách bãi nhiệm Thống đốc Fed - bà Lisa Cook do các cáo buộc gian lận thế chấp. Vụ việc hiện đang được Tòa án Tối cao xem xét.

Trong khi đó, Bộ Tư pháp Mỹ đã mở cuộc điều tra hình sự đối với ông Powell và Fed liên quan việc đội chi phí cải tạo - diễn biến mà ông Powell cho rằng nhằm làm suy yếu tính độc lập của Fed. Hiện Bộ Tư pháp đã tạm thời chấm dứt cuộc điều tra này đối với ông Powell, và ông cho biết cảm thấy được khích lệ bởi những diễn biến gần đây.

Ông Powell hôm 29-4 nói rằng đang theo dõi các bước tiếp theo của quá trình này, đồng thời khẳng định sẽ không rời Fed cho đến khi cuộc điều tra “kết thúc hoàn toàn và dứt điểm”.

Chủ tịch Fed cũng nhấn mạnh sự cần thiết của một ngân hàng trung ương hoạt động “không chịu ảnh hưởng chính trị”.

Ông Powell chúc mừng người được ông Trump bổ nhiệm để kế nhiệm vị trí chủ tịch Fed là ông Warsh vì đã vượt qua một trở ngại quan trọng trong quá trình phê chuẩn đầy sóng gió.