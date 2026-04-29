Ông Trump có động thái chú ý về Iran; Tehran cảnh cáo đáp trả phong tỏa của Mỹ bằng ‘hành động quân sự chưa tiền lệ’ 29/04/2026 20:16

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump có động thái liên quan Iran; Có tin Iran cảnh báo đáp trả hành vi phong tỏa của Mỹ tại eo biển Hormuz; Thủ tướng Pakistan nói tiếp tục nỗ lực ngừng bắn ở Trung Đông; Giá dầu tăng cao.

Tình hình Trung Đông tiếp tục xuất hiện nhiều thông tin quan trọng.

Ông Trump chỉ trích Iran

Đài CNN ngày 28-4 dẫn các nguồn thạo tin rằng các nhà trung gian tại Pakistan cho biết có khả năng Iran sẽ đưa ra một đề xuất điều chỉnh trong vài ngày tới nhằm chấm dứt chiến sự, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu không chấp nhận đề xuất trước đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Cùng ngày, ông Trump đăng ảnh ám chỉ đề xuất mới nhất của Iran về việc chấm dứt xung đột, cho rằng Iran không thể giải quyết vấn đề. “Họ không biết cách ký một thỏa thuận phi hạt nhân. Tốt hơn hết là họ nên thông minh hơn!” – ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Trong bài đăng, ông cũng đăng kèm hình ảnh được tạo ra từ AI, mô tả ông đang cầm súng và đằng sau lưng là những vụ nổ. Trên ảnh có dòng chữ “Không còn là người tốt nữa”.

Ngay sau bài đăng trên, Nhà Trắng cũng cho biết các nhà đàm phán đang tiếp tục đối thoại với phía Iran.

Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly cho biết ông Trump sẽ chỉ ký kết một thỏa thuận với Iran nếu thỏa thuận đó “đặt an ninh quốc gia của Mỹ lên hàng đầu”.

Iran cảnh báo đáp trả hành vi phong tỏa của Mỹ tại eo biển Hormuz

Đài Press TV hôm 29-4 dẫn một số nguồn tin cho biết hành vi của Mỹ nhằm phong tỏa eo biển Hormuz sẽ sớm bị đáp trả bằng "hành động quân sự thực tế và chưa từng có tiền lệ".

Nguồn tin này cho biết lực lượng vũ trang Iran cảm thấy sự kiên nhẫn cần có giới hạn và cần phải có phản ứng trừng phạt nếu Mỹ tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz. Nguồn tin cũng nhấn mạnh Iran đã chứng minh trong các cuộc chiến gần đây, Iran không còn là một đối thủ thụ động hay dễ đoán nữa.

Nguồn tin cho biết sự kiềm chế mà lực lượng vũ trang Iran thể hiện cho đến nay nhằm mục đích tạo cơ hội cho ngoại giao, cho phép Mỹ tìm hiểu và chấp nhận các điều kiện của Iran để chấm dứt xung đột.

Theo nguồn tin, việc Mỹ tiếp tục phong tỏa và đóng cửa eo biển Hormuz cuối cùng có thể gây hại cho Mỹ nhiều hơn là Iran. Theo đó, kinh nghiệm hàng chục năm của Iran trong việc né tránh các lệnh trừng phạt, hàng ngàn km đường biên giới trên bộ và các biện pháp sẵn có để chống lại các cuộc bao vây trên biển khiến quốc gia này có khả năng chống chịu áp lực kinh tế tốt hơn nhiều so với Mỹ.

Lưu lượng tàu đi qua eo biển Hormuz hôm 28-4. Ảnh: MARINE TRAFFIC

Thủ tướng Pakistan: Nỗ lực cho ngừng bắn ở Trung Đông vẫn đang tiếp tục

Ngày 29-4, trong bài phát biểu tại cuộc họp nội các Pakistan, Thủ tướng Pakistan – ông Muhammad Shehbaz Sharif cho biết rằng Pakistan đã và đang nỗ lực không ngừng để đạt được thỏa thuận ngừng bắn và thiết lập hòa bình ở Trung Đông.

“Nhờ những nỗ lực to lớn của chúng tôi, thỏa thuận ngừng bắn đã được gia hạn và vẫn đang tiếp diễn. Những nỗ lực vì hòa bình vẫn đang tiếp diễn và sẽ không có sự giảm bớt nào” – bài đăng trên Văn phòng Thủ tướng Pakistan cho biết.

Xung đột Israel-Hezbollah tiếp tục căng thẳng

Ngày 29-4, quân đội Lebanon cho biết một cuộc tấn công của Israel nhằm vào miền nam Lebanon đã khiến 2 người thiệt mạng, trong đó có 1 binh sĩ Lebanon.

“Một binh sĩ và anh trai của anh ta đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel nhắm vào họ tại thị trấn Khirbet Selm, khi họ đang di chuyển bằng xe máy” – quân đội Lebanon cho biết trên mạng xã hội.

Phía Israel chưa bình luận về vấn đề này.

Cùng ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết Hezbollah đã phóng 2 quả rocket về phía Israel, theo tờ The Times of Israel.

Phía Israel cho rằng cuộc tấn công này là “một vi phạm khác đối với các thỏa thuận ngừng bắn của Hezbollah”.

Giá dầu tăng trở lại

Ngày 29-4, giá dầu đã tăng trở lại.

Dầu Brent tăng 3,4% lên mức 114,7 USD/thùng, tiếp tục đà tăng kéo dài một tuần. Dầu WTI tăng 3,5% lên mức 103,4 USD/thùng.

Theo đài CNN, trong ngày 28-4, giá xăng tại Mỹ đã tăng thêm 5 cent lên 4,23 USD/gallon (khoảng 3,78 lít) xăng thường. Đây được xem mức giá cao nhất kể từ tháng 7-2022.

Một trạm xăng ở Los Angeles (Mỹ). Ảnh: AFP

Sự tăng giá này đồng nghĩa với việc giá xăng đã tăng 21 cent, tương đương 5%, chỉ trong tuần qua – mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 3. Và giá xăng đã tăng 42% kể từ khi xung đột ở Iran bắt đầu.

Cùng ngày, Tổng thống Trump và một số phụ tá cấp cao của ông đã gặp gỡ các giám đốc điều hành ngành năng lượng tại Nhà Trắng. CNN dẫn lời một quan chức Nhà Trắng cho biết cuộc họp thảo luận về áp lực tiếp tục lên giá dầu trong bối cảnh xung đột với Iran vẫn căng thẳng.

“Tổng thống thường xuyên gặp gỡ các giám đốc điều hành ngành năng lượng để nhận phản hồi của họ về thị trường năng lượng trong nước và quốc tế. Các giám đốc điều hành đã thảo luận nhiều chủ đề bao gồm sản xuất trong nước, tiến triển ở Venezuela, giá dầu tương lai, khí đốt tự nhiên và vận chuyển” – vị quan chức này cho biết.