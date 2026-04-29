CIA lên tiếng tin tình báo Mỹ đánh giá kịch bản ông Trump đơn phương tuyên bố chiến thắng tại Iran 29/04/2026 11:14

Ngày 28-4, hãng Reuters dẫn lời 2 quan chức Mỹ và 1 nguồn thạo tin cho biết các cơ quan tình báo Mỹ đang tiến hành phân tích phản ứng tiềm tàng của Iran trong trường hợp Tổng thống Mỹ Donald Trump đơn phương tuyên bố chiến thắng.

Theo 2 quan chức Mỹ và 1 nguồn tin thân cận, cộng đồng tình báo đang đánh giá kịch bản trên cùng nhiều vấn đề khác theo yêu cầu từ các quan chức cấp cao của chính quyền. Mục tiêu nhằm hiểu rõ những hệ lụy nếu ông Trump quyết định rút khỏi cuộc xung đột - một động thái mà giới chức và các cố vấn lo ngại có thể dẫn đến thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào cuối năm nay.

Theo Reuters, dù chưa có quyết định nào được đưa ra và ông Trump hoàn toàn có thể gia tăng trở lại các hoạt động quân sự, một bước xuống thang nhanh chóng có thể giúp giảm áp lực chính trị cho tổng thống.

Tổng thống Mỹ Donald Trump theo dõi chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran ngày 28-2. Ảnh: WHITE HOUSE

Dù vậy, kịch bản này tiềm ẩn rủi ro khiến Iran phản ứng mạnh hơn, tạo cơ hội cho Tehran tái thiết các chương trình tên lửa, hạt nhân và đe dọa các đồng minh của Mỹ trong khu vực.

Hiện chưa rõ thời điểm cộng đồng tình báo sẽ hoàn tất bản báo cáo, nhưng trước đây, họ từng phân tích phản ứng dự kiến của giới lãnh đạo Iran nếu Mỹ tuyên bố chiến thắng.

Theo một nguồn tin tiết lộ với điều kiện giấu tên, sau các đợt không kích ban đầu hồi tháng 2, tình báo Mỹ nhận định rằng nếu ông Trump tuyên bố chiến thắng và rút quân khỏi khu vực, Iran nhiều khả năng sẽ coi đó là chiến thắng của chính họ.

Ngược lại, nếu Mỹ tuyên bố chiến thắng nhưng vẫn duy trì lực lượng đồn trú quy mô lớn, Tehran sẽ coi đó là một chiến thuật đàm phán, song không đồng nghĩa với việc chiến tranh sẽ kết thúc.

Phản hồi về vấn đề này, Giám đốc Văn phòng Đối ngoại Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Liz Lyons cho biết trong một tuyên bố: "CIA không biết về bản đánh giá được đồn đoán này của cộng đồng tình báo".

Cơ quan này từ chối trả lời các câu hỏi cụ thể về những động thái hiện tại liên quan Iran. Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (ODNI) cũng từ chối bình luận.

Trong khi đó, người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly khẳng định Mỹ vẫn đang tham gia đàm phán với giới chức Iran và sẽ "không vội vã chấp nhận một thỏa thuận tồi tệ".

"Tổng thống sẽ chỉ tham gia vào một thỏa thuận đặt an ninh quốc gia của Mỹ lên hàng đầu, và ông đã nói rõ rằng Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân" - bà Kelly nhấn mạnh.

Theo một nguồn tin nắm rõ các động thái của chính quyền, các phương án quân sự đa dạng vẫn đang được đặt trên bàn nghị sự, bao gồm cả việc tái triển khai không kích nhắm vào các lãnh đạo quân sự và chính trị của Iran.

Tuy nhiên, 1 quan chức Mỹ và 1 nguồn tin khác cho biết các kịch bản tham vọng nhất - như một cuộc tấn công trên bộ vào đất liền Iran - dường như hiện ít có khả năng xảy ra hơn so với thời điểm vài tuần trước.

Tuy vậy, theo đài CNN, ông Trump được cho là đã phát tín hiệu rằng ông không chấp nhận phiên bản đề xuất của Iran gửi vào cuối tuần qua, trong đó kêu gọi chấm dứt chiến sự trước, còn các vấn đề gai góc liên quan chương trình hạt nhân của Iran sẽ được giải quyết ở giai đoạn sau.

Theo CNN, có thể Iran sẽ đưa ra một đề xuất điều chỉnh trong vài ngày tới nhằm chấm dứt chiến sự.

Iran cũng chưa lên tiếng về các thông tin trên.