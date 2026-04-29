Chiến sự Nga-Ukraine 29-4: Ukraine tuyên bố tấn công kho tên lửa Iskander của Nga ở Crimea; Moscow nói đạt bước tiến lớn ở Kharkiv, Donetsk 29/04/2026 07:58

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường; Ukraine tuyên bố tấn công kho tên lửa Iskander của Nga ở Crimea; Nga mở rộng trừng phạt giới chức châu Âu liên quan viện trợ cho Ukraine.

Ukraine tuyên bố tấn công kho tên lửa Iskander của Nga ở Crimea

Ngày 28-4, Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Ukraine (SOF) cho biết máy bay không người lái của nước này đã tấn công một cơ sở lưu trữ tên lửa Iskander tại bán đảo Crimea, theo Kyiv Independent.

Theo SOF, cơ sở này nằm trên khu vực của một căn cứ tên lửa cũ gần làng Ovrazhki, cách thành phố Simferopol khoảng 40 km.

Ảnh chụp màn hình từ video do Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Ukraine (SOF) công bố ngày 28-4, ghi lại chi tiết vụ tấn công cơ sở Nga tại Crimea. Nguồn: SOF/ Telegram

Từ địa điểm này, các tên lửa Iskander có thể vươn tới tiền tuyến hoặc các thành phố nằm sâu trong lãnh thổ Ukraine “chỉ trong vài phút”, SOF nhấn mạnh.

SOF cũng cho biết các “thành viên bí mật” thuộc phong trào kháng chiến đối phó chiến dịch của Nga nhiều lần ghi nhận các vụ phóng tên lửa từ căn cứ này.

“Việc tấn công và phá hủy các hệ thống chiến lược của đối phương làm suy giảm năng lực chiến đấu của họ. Lực lượng Tác chiến Đặc biệt tiếp tục tiến hành các hoạt động bất đối xứng nhằm làm suy yếu một cách chiến lược khả năng chiến đấu của đối phương” - SOF tuyên bố.

Ukraine tập kích lớn nhà máy lọc dầu Nga, ông Putin lên tiếng

Ngày 28-4, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết máy bay không người lái (UAV) của Kiev đã tấn công một nhà máy lọc dầu tại thị trấn Tuapse (vùng Krasnodar, miền nam nước Nga) trong đêm, theo Kyiv Independent.

“Cơ sở này tham gia cung cấp nhiên liệu cho lực lượng Nga hoạt động trên lãnh thổ Ukraine” - Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết trên Facebook, đồng thời nói thêm rằng vụ tấn công đã gây hỏa hoạn và mức độ thiệt hại đang được đánh giá.

Phía Nga xác nhận có thông tin trên, cho biết rằng nhiều đợt tấn công bằng UAV của Ukraine đã nhắm vào nhà máy lọc dầu và cảng biển liền kề ở Tuapse, đài RT đưa tin.

Lãnh đạo Krasnodar - ông Veniamin Kondratyev cho biết đã xảy ra nhiều đám cháy tại hiện trường, trong đó có một vụ hỏa hoạn lớn tại nhà máy lọc dầu, buộc chính quyền phải sơ tán người dân xung quanh và triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Các cuộc tấn công gây ra nguy cơ ô nhiễm không khí nghiêm trọng, người dân được khuyến cáo sử dụng mặt nạ phòng độc.

Trước thông tin trên, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nhận định các cuộc tấn công của Ukraine vào ngành năng lượng Nga “làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt dầu trên thị trường toàn cầu, vốn đã gặp nhiều khó khăn do tình hình tại eo biển Hormuz, đồng thời gây thêm bất ổn cho thị trường năng lượng thế giới”.

Sau đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng lên tiếng, cho rằng chính quyền Kiev đã gia tăng các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự của Nga, trong đó có nhiều đợt đánh vào cảng lọc dầu tại Tuapse, làm dấy lên nguy cơ tác động nghiêm trọng tới môi trường.

Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát 2 khu dân cư ở Kharkiv và Donetsk

Ngày 28-4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã “giải phóng” hai khu dân cư tại tỉnh Kharkiv và Donetsk, theo hãng thông tấn TASS.

Theo thông báo, các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến phía Bắc đã giành quyền kiểm soát khu định cư Zemlyanki ở Kharkiv thông qua các hoạt động tác chiến chủ động. Trong khi đó, Nhóm tác chiến phía Nam “giải phóng” khu định cư Ilyinovka ở Donetsk bằng các đòn tiến công được mô tả là “quyết đoán”.

Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố số liệu cho biết quân đội Ukraine đã mất khoảng 1.070 binh sĩ trong các giao tranh dọc toàn tuyến trong ngày qua.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

. Cụ thể, theo phía Nga, tại khu vực chịu trách nhiệm của Nhóm tác chiến phía Bắc, Ukraine thiệt hại hơn 150 quân nhân cùng 2 kho đạn dược.

. Ở khu vực chịu trách nhiệm của Nhóm tác chiến phía Tây, con số được cho là khoảng 190 binh sĩ và 2 xe bọc thép.

. Tại khu vực chịu trách nhiệm của Nhóm tác chiến phía Nam, Ukraine mất hơn 130 binh sĩ, 2 xe bọc thép, cùng nhiều phương tiện và kho hậu cần.

. Tại khu vực chịu trách nhiệm của Nhóm tác chiến Trung tâm, phía Nga cho biết Ukraine thiệt hại khoảng 300 binh sĩ và 1 khẩu pháo.

. Ở khu vực chịu trách nhiệm của Nhóm tác chiến phía Đông, khoảng 260 binh sĩ và 1 xe bọc thép bị phá hủy.

. Trong khi đó, tại khu vực chịu trách nhiệm của Nhóm tác chiến Dnepr, khoảng 40 binh sĩ và 1 trạm tác chiến điện tử bị vô hiệu hóa.

Nga cũng tuyên bố đã tiến hành nhiều đòn tập kích nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông phục vụ quân đội Ukraine, các địa điểm tập kết và lưu trữ UAV, cũng như các khu vực triển khai tạm thời của lực lượng Ukraine và “lính đánh thuê nước ngoài” tại 142 vị trí.

Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga được cho là đã bắn hạ 281 UAV và 10 bom dẫn đường trong ngày qua.

Nga mở rộng trừng phạt giới chức châu Âu liên quan viện trợ cho Ukraine

Moscow vừa quyết định mở rộng các biện pháp trừng phạt nhằm vào giới chức châu Âu có liên quan việc viện trợ vũ khí cho Ukraine, ngay sau khi Liên minh châu Âu (EU) thông qua gói trừng phạt thứ 20 đối với Nga, theo RT.

Ngày 27-4, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định các biện pháp hạn chế do Brussels ban hành vào tuần trước đã “vi phạm thô bạo luật pháp quốc tế”.

“Để đáp trả các quyết định trái pháp luật của EU, phía Nga đã mở rộng đáng kể danh sách các đại diện thuộc các thể chế EU, các quốc gia thành viên EU và một số nước châu Âu đang hưởng ứng chính sách chống Nga của Brussels” - Bộ này cho biết.

Dù không công bố danh tính hay quốc tịch cụ thể, Bộ Ngoại giao Nga cho hay danh sách đen này bao gồm các quan chức tham gia vào quá trình ra quyết định viện trợ quân sự cho Ukraine, ban hành các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga, truy tố công dân Nga “dưới những cái cớ khiên cưỡng” và “gây tổn hại đến quan hệ của Nga với các nước thứ ba”.

Cơ quan này cho biết thêm rằng các biện pháp trừng phạt cũng nhắm mục tiêu vào các nhà hoạt động và học giả có tư tưởng “thù địch”.

“Chính sách phá hoại của Brussels không thể làm lay chuyển đường lối đối ngoại của nước ta. Nga đã và luôn kiên định với cam kết bảo vệ các lợi ích quốc gia của mình” - Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Trước đó vào hôm 23-4, EU đã công bố các biện pháp hạn chế bổ sung đối với lĩnh vực tài chính và hoạt động xuất khẩu năng lượng của Nga, nhằm mục tiêu vào cái gọi là “hạm đội bóng tối” được Moscow sử dụng để lách các lệnh trừng phạt đối với thương mại dầu mỏ.

Về phần mình, Nga đã bác bỏ cáo buộc sở hữu "hạm đội bóng tối", đồng thời lên án việc Mỹ và các quốc gia châu Âu bắt giữ các tàu chở dầu của nước này là hành vi cướp biển.