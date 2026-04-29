Chiến sự Trung Đông ngày 61: Lãnh đạo vùng Vịnh họp bàn chiến lược đối phó Tehran; Rộ tin Iran sẽ gửi đề xuất mới chấm dứt chiến sự với Mỹ 29/04/2026 07:11

(PLO)- Rộ tin Iran sẽ trình đề xuất mới về chấm dứt chiến sự với Mỹ; Lãnh đạo vùng Vịnh lần đầu họp bàn chiến lược đối phó Iran; Ông Trump chỉ trích Thủ tướng Đức sau phát ngôn về vấn đề Iran; Mỹ đăng video “bắt giữ và phóng thích” tàu hàng trên biển Ả Rập.

Tình hình Trung Đông tiếp tục xuất hiện nhiều thông tin quan trọng.

CNN: Iran sẽ đệ gửi đề xuất mới về chấm dứt chiến sự

Đài CNN ngày 28-4 dẫn các nguồn thạo tin cho biết các nhà trung gian tại Pakistan dự tính Iran sẽ đưa ra một đề xuất điều chỉnh trong vài ngày tới nhằm chấm dứt chiến sự, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu không chấp nhận đề xuất trước đó.

Theo các nguồn tin này, Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi sẽ tham vấn lãnh đạo cấp cao sau chuyến thăm Nga những ngày qua. Quá trình này diễn ra chậm do việc liên lạc với Lãnh tụ Tối cao Iran - ông Mojtaba Khamenei gặp nhiều khó khăn.

Ông Trump được cho là đã phát tín hiệu rằng ông không chấp nhận phiên bản đề xuất của Iran gửi vào cuối tuần qua, trong đó kêu gọi chấm dứt chiến sự trước, còn các vấn đề gai góc liên quan chương trình hạt nhân của Iran sẽ được giải quyết ở giai đoạn sau.

Các nguồn tin cho biết tiến trình vẫn đang tiếp diễn và mang tính linh hoạt, và kết quả sẽ phụ thuộc nhiều vào việc Iran có quay lại với một đề xuất sửa đổi phù hợp hơn với phía Mỹ hay không.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 28-4, ông Trump nói rằng Iran đã thông báo với Mỹ rằng nước này đang “trong trạng thái sụp đổ”, đồng thời khẳng định Tehran muốn mở lại eo biển Hormuz trong lúc “cố gắng xác định lại bộ máy lãnh đạo”.

Iran chưa lên tiếng về thông tin trên.

Ông Trump chỉ trích Thủ tướng Đức sau phát ngôn về vấn đề Iran

Ngày 28-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích Thủ tướng Đức Friedrich Merz, cho rằng ông “không biết mình đang nói gì”, sau khi ông Merz nói rằng Washington đang “bị Tehran làm bẽ mặt”.

“Thủ tướng Merz cho rằng Iran có thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông ta không biết mình đang nói gì! Nếu Iran có vũ khí hạt nhân, cả thế giới sẽ bị bắt làm con tin” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Trước đó, ngày 27-4, ông Merz nói ông không thấy rõ Mỹ đang theo đuổi chiến lược thoát khỏi cuộc chiến với Iran như thế nào, đồng thời nói rằng “cả một nước [Mỹ] đang bị ban lãnh đạo Iran làm bẽ mặt”.

“Hiện tại, tôi không thấy người Mỹ đang lựa chọn chiến lược thoát ra nào” - hãng Reuters dẫn lời ông Merz, thêm rằng Iran đang “đàm phán một cách rất khéo léo” và “rõ ràng mạnh hơn người ta từng nghĩ”.

Lãnh đạo vùng Vịnh lần đầu họp bàn chiến lược đối phó Iran

Saudi Arabia ngày 28-4 đã đón tiếp các lãnh đạo và quan chức từ khắp khu vực vùng Vịnh tới thành phố ven biển Jeddah để thảo luận về chiến sự Trung Đông, theo hãng tin Reuters.

Cuộc họp đánh dấu lần đầu tiên các thành viên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) gặp trực tiếp kể từ khi xung đột Trung Đông bùng nổ.

Thái tử Saudi Arabia - ông Mohammed bin Salman đã trực tiếp tiếp đón các lãnh đạo và quan chức khi họ đến Jeddah, theo hình ảnh do truyền thông nhà nước công bố.

Thái tử kiêm Thủ tướng Saudi Arabia - ông Mohammed bin Salman (phải) đón tiếp Quốc vương Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa tại TP Jeddah ngày 28-4, trước thềm hội nghị thượng đỉnh GCC. Ảnh: SPA

“Trong hội nghị, nhiều chủ đề và vấn đề liên quan các diễn biến khu vực và quốc tế đã được thảo luận, cùng với việc phối hợp các nỗ lực ứng phó” - hãng thông tấn SPA cho biết.

Một nguồn tin thân chính phủ Saudi Arabia nói với hãng AFP rằng “tình hình chính trị và an ninh hiện tại trong khu vực” là trọng tâm thảo luận. Trong khi đó, một quan chức vùng Vịnh chia sẻ với hãng Reuters rằng cuộc họp nhằm "xây dựng phản ứng trước hàng nghìn cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran".

Sau đó, Quốc vương Qatar - ông Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X rằng cuộc gặp “thể hiện lập trường thống nhất của các nước vùng Vịnh trước tình hình hiện tại và yêu cầu tăng cường phối hợp, tham vấn”.

Kết thúc cuộc họp, một tuyên bố của Tổng thư ký GCC đã lên án các “cuộc tấn công trắng trợn” của Iran nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh.

“Những cuộc tấn công này cũng đã dẫn đến sự sụt giảm mạnh niềm tin giữa các nước GCC và Iran, đòi hỏi Tehran phải có những sáng kiến nghiêm túc để khôi phục lòng tin” - tuyên bố nêu rõ.

Mỹ đăng video “bắt giữ và phóng thích” tàu hàng trên biển Ả Rập

Trong một thông báo trên mạng xã hội X ngày 28-4, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng nước này đã bắt giữ và sau đó phóng thích một tàu chở hàng trên biển Ả Rập, do nghi ngờ tàu này đang trong hành trình hướng tới Iran.

Lực lượng tham gia hoạt động trên là lực lượng Lính thủy đánh bộ thuộc Đơn vị Viễn chinh số 31 (31st MEU), và con tàu bị tạm giữ mang tên M/V Blue Star III. Hoạt động bắt giữ-phóng thích diễn ra trong bối cảnh Washington đang tiếp tục chiến dịch phong tỏa các cảng biển của Iran.

“Lực lượng Mỹ đã phóng thích con tàu sau khi tiến hành khám xét và xác nhận hải trình của tàu không bao gồm việc cập cảng Iran. Tính đến nay, 39 tàu đã được yêu cầu chuyển hướng nhằm đảm bảo tuân thủ lệnh phong tỏa” - CENTCOM đăng kèm video trên X.

Trước đó, tại một cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc vào tuần trước, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng Dan Caine xác nhận nước này đã bắt giữ ít nhất 3 tàu, gồm: M/V Touska, M/T Tifani và M/T Majestic X.

Các tàu này hiện vẫn đang chịu sự kiểm soát của giới chức Mỹ, theo CNN.