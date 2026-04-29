Mỹ ra mắt hộ chiếu in hình Tổng thống Trump 29/04/2026 06:29

(PLO)- Mỹ sẽ sớm bắt đầu cấp hộ chiếu có hình ảnh Tổng thống Donald Trump ở mặt bên trong bìa thứ nhất nhằm kỷ niệm 250 năm ngày quốc khánh của nước này.

Tờ The Bulwark và đài Fox News ngày 28-4 đưa tin Bộ Ngoại giao Mỹ tung ra hàng loạt mẫu hộ chiếu mới để kỷ niệm 250 năm ngày quốc khánh của đất nước, trong đó có một mẫu in hình Tổng thống Donald Trump.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Tommy Pigott nói rằng hộ chiếu sẽ có hình ảnh được thiết kế riêng và chất lượng hình ảnh được cải tiến trong khi vẫn duy trì “các tính năng bảo mật tương tự khiến hộ chiếu Mỹ trở thành tài liệu an toàn nhất trên thế giới”.

Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO MỸ/X

Trong bài đăng công bố những cuốn hộ chiếu “phiên bản giới hạn” trên nền tảng mạng xã hội X, một trang in hình chân dung nhậm chức của ông Trump, được bao quanh bởi văn bản Tuyên ngôn Độc lập và chữ ký của tổng thống, trong khi trang khác in hình bức tranh các nhà lập quốc Mỹ tại lễ ký Tuyên ngôn Độc lập.

“Thiết kế hộ chiếu yêu nước mới của Tổng thống Trump mang đến một cách tuyệt vời để người Mỹ có thể tham gia vào các lễ kỷ niệm hoành tráng nhân dịp kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của nước Mỹ” - người phát ngôn Nhà Trắng Olivia Wales nói với tờ The Hill.

Mẫu hộ chiếu mới dự kiến ​​sẽ được phát hành vào mùa hè này. Hiện chưa rõ sẽ cấp bao nhiêu hộ chiếu.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ nói với đài CNN rằng hộ chiếu mới “sẽ là hộ chiếu mặc định được cấp tại Cơ quan Hộ chiếu Washington khi có sẵn” cho những người gia hạn hộ chiếu trực tiếp tại địa điểm đó.

“Các lựa chọn trực tuyến hoặc tại các địa điểm khác sẽ giữ nguyên thiết kế hộ chiếu hiện có” - theo quan chức này.

Chính quyền ông Trump đã thêm tên và hình ảnh của tổng thống vào nhiều tòa nhà, sáng kiến ​​và vật phẩm trong hơn 15 tháng qua. Chỉ mới tháng trước, hội đồng của Ủy ban Mỹ thuật đã phê duyệt đồng xu vàng 1 USD có hình chân dung ông Trump để kỷ niệm 250 năm ngày thành lập đất nước.

Chính quyền Mỹ cũng đã thêm tên của Tổng thống Trump vào Trung tâm Kennedy, Viện Hòa bình Mỹ, một nền tảng thuốc theo toa, thẻ nhập cư độc quyền và tài khoản đầu tư cho trẻ em.