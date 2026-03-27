Tiền giấy USD sẽ in chữ ký ông Trump, lần đầu tiên trong lịch sử 27/03/2026 08:23

(PLO)- Bộ Tài chính Mỹ thông báo sẽ in chữ ký của Tổng thống Donald Trump lên tiền giấy USD để kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ.

Ngày 26-3, Bộ Tài chính Mỹ thông báo rằng bắt đầu từ mùa hè này, tiền giấy USD của Mỹ sẽ có chữ ký của Tổng thống Donald Trump, đánh dấu lần đầu tiên một tổng thống đương nhiệm ký tên lên tiền của Mỹ, theo hãng tin Reuters.

Những tờ tiền được thiết kế lại, dự kiến ​​kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Mỹ, cũng sẽ lần đầu tiên sau 165 năm bỏ chữ ký của Thống đốc Ngân khố Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Những tờ tiền 100 USD đầu tiên có chữ ký của ông Trump và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent sẽ được in vào tháng 6, tiếp theo là các tờ tiền khác trong những tháng sau đó. Có thể mất vài tuần để những tờ tiền mới này lưu thông qua các ngân hàng.

Bộ trưởng Bessent nói rằng động thái này là phù hợp với lễ kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ, xét đến sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và ổn định tài chính của Mỹ trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump.

"Không có cách nào mạnh mẽ hơn để ghi nhận những thành tựu lịch sử của đất nước vĩ đại của chúng ta và Tổng thống Donald J. Trump hơn là những tờ USD mang tên ông ấy, và việc phát hành loại tiền tệ lịch sử này vào dịp kỷ niệm 250 năm là điều hoàn toàn phù hợp” - ông Bessent nói.

Việc thay đổi chữ ký là nỗ lực mới nhất của chính quyền ông Trump nhằm đặt tên tổng thống lên các tòa nhà, thể chế, chương trình chính phủ, tàu chiến và tiền xu. Một hội đồng nghệ thuật liên bang, với các thành viên do ông Trump bổ nhiệm, đã phê duyệt thiết kế cho một đồng tiền vàng kỷ niệm có hình ảnh của ông Trump vào tuần trước.

Nỗ lực phát hành đồng xu 1 USD mang tên ông Trump đã bị trì hoãn bởi các luật cấm khắc họa hình ảnh người còn sống trên tiền xu của Mỹ.

Một đạo luật quy định việc in tiền giấy của Cục Dự trữ Liên bang cho phép Bộ Tài chính có quyền tự do rộng rãi trong việc thay đổi thiết kế để chống làm giả. Luật yêu cầu giữ lại một số yếu tố nhất định, bao gồm dòng chữ "In God We Trust" (Chúng ta tin vào Chúa), và chỉ cho phép in chân dung của những người đã khuất.