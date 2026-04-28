Vợ chồng Tổng thống Trump đón tiếp Vua Anh Charles III và Hoàng hậu Camilla 28/04/2026 05:54

(PLO)- Vua Anh Charles III và Hoàng hậu Camilla đã đến Mỹ, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài bốn ngày.

Ngày 27-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã đón tiếp Vua Anh Charles III và Hoàng hậu Camilla tại Cổng Nam Nhà Trắng, theo đài CNN.

(từ trái sang) Hoàng hậu Camilla, Vua Charles III, Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump tại Nhà Trắng ngày 27-4. Ảnh: @RoyalFamily/X

Đây là lần đầu tiên một vị vua và hoàng hậu đương nhiệm của Anh đến thăm Nhà Trắng kể từ chuyến thăm của Nữ hoàng Elizabeth năm 2007, dưới thời Tổng thống George W. Bush.

Chuyến thăm cấp nhà nước của Charles III đến Mỹ được xem là nhằm mục đích cứu vãn mối quan hệ rạn nứt giữa Anh và Tổng thống Trump. Ông Trump liên tục chỉ trích Thủ tướng Anh Keir Starmer và chính phủ Anh vì không hoàn toàn ủng hộ cuộc tấn công của Mỹ chống lại Iran.

Video Vợ chồng Tổng thống Trump đón tiếp Vua Anh Charles III và Hoàng hậu Camilla. Nguồn: FOX NEWS

