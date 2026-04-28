Vợ chồng Tổng thống Trump đón tiếp Vua Anh Charles III và Hoàng hậu Camilla

Ngày 27-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã đón tiếp Vua Anh Charles III và Hoàng hậu Camilla tại Cổng Nam Nhà Trắng, theo đài CNN.
Đây là lần đầu tiên một vị vua và hoàng hậu đương nhiệm của Anh đến thăm Nhà Trắng kể từ chuyến thăm của Nữ hoàng Elizabeth năm 2007, dưới thời Tổng thống George W. Bush.
Chuyến thăm cấp nhà nước của Charles III đến Mỹ được xem là nhằm mục đích cứu vãn mối quan hệ rạn nứt giữa Anh và Tổng thống Trump. Ông Trump liên tục chỉ trích Thủ tướng Anh Keir Starmer và chính phủ Anh vì không hoàn toàn ủng hộ cuộc tấn công của Mỹ chống lại Iran.
Lịch trình chuyến thăm
Theo thông báo từ Điện Buckingham, sau khi đến Mỹ, Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla sẽ có cuộc gặp riêng với Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump trước khi tham dự một buổi tiệc ngoài trời và một lễ đón tiếp chính thức, trong đó có màn duyệt binh trang trọng.
Vua Charles III sẽ phát biểu trước phiên họp chung của lưỡng viện quốc hội Mỹ, trở thành vị vua Anh thứ hai làm điều này, sau khi mẹ ông là Nữ hoàng Elizabeth II phát biểu tại Điện Capitol năm 1991.
Sẽ có một bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước và một buổi lễ tưởng niệm các binh sĩ đã hy sinh để "đánh dấu mối quan hệ đối tác quân sự giữa Anh và Mỹ", vốn căng thẳng trong những tuần gần đây do việc Anh từ chối can thiệp sâu hơn vào cuộc chiến ở Iran.
Sau khi rời thủ đô, Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla sẽ đến New York để tưởng niệm những người thiệt mạng trong vụ khủng bố ngày 11-9-2001.
Tại Virginia, Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla sẽ gặp gỡ một số cộng đồng thổ dân và các nhóm bảo tồn trong khu vực. Sau đó, Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla sẽ đến Bermuda, một lãnh thổ hải ngoại của Anh ở Bắc Đại Tây Dương, để tham quan trong hai ngày.