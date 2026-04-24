Anh, Đức lên tiếng thông tin Mỹ tính trừng phạt đồng minh NATO vì Iran; Sắp có đột phá trong đàm phán Mỹ-Iran tại Pakistan? 24/04/2026 20:24

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nói Iran đang đứng trước cơ hội lịch sử; Khả năng cao có đột phá trong đàm phán Mỹ-Iran tại Pakistan; Anh, Đức lên tiếng thông tin Mỹ tính trừng phạt đồng minh NATO vì vụ Iran.

Tình hình Trung Đông tiếp tục xuất hiện nhiều thông tin quan trọng.

Ông Hegseth: Iran đang đứng trước cơ hội lịch sử

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 24-4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết chiến dịch phong tỏa hải quân nhằm vào các cảng của Iran “đang gia tăng và mở rộng trên phạm vi toàn cầu”, đài CNN đưa tin.

“Không một tàu nào có thể rời eo biển Hormuz để đến bất kỳ nơi nào trên thế giới mà không có sự cho phép của Hải quân Mỹ” - ông Hegseth nói, thêm rằng một tàu sân bay Mỹ sẽ tham gia chiến dịch phong tỏa trong những ngày tới.

Nhấn mạnh hiệu quả của chiến dịch, người đứng đầu Lầu Năm Góc dẫn lại việc Mỹ thu giữ 2 con tàu trong tuần này.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc ngày 24-4. Ảnh: FOX NEWS

“Họ nghĩ đã thoát kịp thời điểm, nhưng không. Chúng tôi đã thu giữ các tàu nằm trong diện trừng phạt và sẽ tiếp tục làm như vậy” - ông Hegseth nói.

Ông Hegseth cũng cảnh báo nếu Iran có thêm những hành động “liều lĩnh” như rải thủy lôi, Mỹ sẽ đáp trả vì đây là hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Liên quan đàm phán, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng Iran “vẫn còn cơ hội” để lựa chọn con đường đúng đắn trên bàn đàm phán, bằng cách từ bỏ tham vọng vũ khí hạt nhân theo cách “thực chất và có thể kiểm chứng”.

Ông Hegseth khẳng định Mỹ “có đủ thời gian”, còn Iran đang đứng trước “cơ hội mang tính lịch sử” để đạt được thỏa thuận.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc kêu gọi châu Âu nỗ lực nghiêm túc hơn trong việc đảm bảo an ninh tại eo biển Hormuz.

Ông Hegseth chỉ trích các đồng minh châu Âu “chủ yếu chỉ nói suông”, cho rằng Mỹ “hầu như không phụ thuộc” vào eo biển Hormuz, trong khi châu Âu mới là bên chịu ảnh hưởng lớn hơn.

“Chúng tôi không trông đợi châu Âu, nhưng họ cần tuyến hàng hải này hơn chúng tôi. Có lẽ họ nên bớt hội họp và bắt đầu hành động thực tế hơn” - ông nói.

Khả năng cao sẽ có đột phá trong đàm phán Mỹ-Iran tại Pakistan

Hãng Al Jazeera ngày 24-4 dẫn các nguồn tin từ Pakistan cho biết có “khả năng cao đạt được đột phá” trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại thủ đô Islamabad (Pakistan), khi phái đoàn do Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi dẫn đầu dự kiến tới Islamabad trong tối nay.

Trong khi đó, hãng thông tấn Mehr đưa tin ông Araghchi sẽ “bắt đầu chuyến công du tới Pakistan, Oman và Nga” từ tối nay.

Theo Mehr, chuyến đi nhằm tiến hành các cuộc tham vấn song phương, thảo luận về những diễn biến hiện tại trong khu vực, cũng như cập nhật tình hình mới nhất của “cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động” nhằm vào Iran.

Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi. Ảnh: ANADOLU

Trước đó cùng ngày, ông Araghchi đã có cuộc điện đàm với Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan - ông Ishaq Dar.

Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết hai bên đã trao đổi về các diễn biến khu vực, thỏa thuận ngừng bắn và những nỗ lực ngoại giao đang diễn ra liên quan tiến trình tiếp xúc Mỹ - Iran.

Ông Ishaq Dar nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại liên tục, trong khi phía Iran đánh giá cao “vai trò trung gian nhất quán và mang tính xây dựng” của Pakistan.

Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA cũng đưa tin ông Araghchi đã có cuộc điện đàm riêng với Tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Pakistan và cơ quan truyền thông của quân đội nước này chưa xác nhận cũng không bác bỏ thông tin trên, và hiện chưa có nguồn độc lập nào tại Islamabad xác nhận cuộc trao đổi giữa Ngoại trưởng Iran và lãnh đạo quân sự Pakistan.

Trước đó trong tuần, ít nhất 9 máy bay Mỹ đã tới Islamabad, mang theo thiết bị liên lạc, phương tiện, lực lượng an ninh và nhân sự kỹ thuật, cho thấy các công tác chuẩn bị hậu cần cho tiến trình đàm phán đang được đẩy mạnh.

Anh, Đức lên tiếng thông tin Mỹ tính trừng phạt đồng minh NATO vì vụ Iran

Ngày 24-4, Anh và Đức đồng loạt lên tiếng về thông tin Mỹ đang xem xét trừng phạt các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vì vụ Iran, gồm các phương án đình chỉ Tây Ban Nha khỏi liên minh và thay đổi lập trường về quần đảo Falkland của Anh.

Theo Al Jazeera, ngày 24-4, Anh đã thông báo với Mỹ rằng Quần đảo Falkland là lãnh thổ của Anh.

Người phát ngôn của Thủ tướng Anh Keir Starmer nhấn mạnh: “Chủ quyền thuộc về Anh và quyền tự quyết của người dân trên đảo là tối thượng”.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte (trái) trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2025. Ảnh: Utrecht, Robin/Zuma Press

Quan chức này cho biết lập trường đó đã được London khẳng định rõ ràng với nhiều chính quyền Mỹ trong nhiều năm qua.

Ở diễn biến liên quan, Đức đã bác bỏ khả năng Tây Ban Nha bị đình chỉ tư cách thành viên NATO.

Phát biểu tại họp báo ở Berlin, người phát ngôn chính phủ Đức khẳng định tư cách thành viên của Tây Ban Nha “không bị nghi ngờ”.

“Tây Ban Nha là một thành viên của NATO và tôi không thấy có lý do gì để điều đó thay đổi” - quan chức này nói.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez khi được hỏi về thông tin này đã nói: “Chúng tôi không làm việc dựa trên email. Chúng tôi làm việc dựa trên các văn kiện chính thức và lập trường của chính phủ, trong trường hợp này là của Mỹ”.

Trước đó, hãng Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ (không tiết lộ danh tính) cho biết Washington đang cân nhắc trừng phạt những đồng minh NATO vì đã không hỗ trợ các chiến dịch của Mỹ trong cuộc chiến với Iran.

Khi được yêu cầu bình luận về email trên, Thư ký Báo chí Lầu Năm Góc Kingsley Wilson phản hồi: "Như Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói, bất chấp mọi thứ mà Mỹ đã làm cho các đồng minh NATO, họ đã không sát cánh cùng chúng tôi”.

Ông Wilson khẳng định Lầu Năm Góc “sẽ đảm bảo rằng tổng thống có các lựa chọn đáng tin cậy để buộc các đồng minh không còn là 'hổ giấy' và phải thực hiện phần trách nhiệm của họ. Chúng tôi không có bình luận gì thêm về bất kỳ cuộc thảo luận nội bộ nào liên quan vấn đề này".