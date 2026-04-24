Rò rỉ tin Mỹ tính trừng phạt đồng minh NATO vì vụ Iran 24/04/2026 14:37

(PLO)- Reuters dẫn nguồn tin cho biết Mỹ đang xem xét trừng phạt NATO vì vụ Iran, gồm các phương án đình chỉ Tây Ban Nha khỏi liên minh và thay đổi lập trường về quần đảo Falkland của Anh.

Ngày 24-4, hãng Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ (không tiết lộ danh tính) cho biết Washington đang cân nhắc trừng phạt những đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vì đã không hỗ trợ các chiến dịch của Mỹ trong cuộc chiến với Iran.

Theo quan chức này, một email nội bộ của của Lầu Năm Góc đã cho thấy rằng Bộ Quốc phòng Mỹ đang vạch ra các lựa chọn để chính phủ trừng phạt những đồng minh NATO.

Các biện pháp này bao gồm việc đình chỉ tư cách thành viên của Tây Ban Nha và xem xét lại lập trường của Mỹ đối với tuyên bố chủ quyền của Anh tại quần đảo Falkland (nằm ở phía nam Đại Tây Dương).

Theo vị quan chức, nội dung các phương án được trình bày trong một bản ghi chú thể hiện sự thất vọng trước việc một số đồng minh bị cho là miễn cưỡng hoặc từ chối cấp cho Mỹ quyền tiếp cận, bố trí căn cứ và bay qua không phận (gọi là ABO) phục vụ chiến dịch tại Iran.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte (trái) trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2025. Ảnh: Utrecht, Robin/ Zuma Press

Một trong các phương án đề xuất việc đình chỉ những quốc gia bị xem là “gây khó khăn” khỏi các vị trí quan trọng hoặc có uy tín trong NATO. Tuy nhiên, quan chức trên khẳng định email này không hề đề xuất việc Mỹ rút khỏi liên minh, cũng như không đề cập việc đóng cửa các căn cứ tại châu Âu.

Dù vậy, vị quan chức từ chối cho biết liệu các phương án này có bao gồm việc cắt giảm một phần lực lượng Mỹ tại châu Âu như nhiều đồn đoán hay không.

Khi được yêu cầu bình luận về email trên, Thư ký Báo chí Lầu Năm Góc Kingsley Wilson phản hồi: "Như Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói, bất chấp mọi thứ mà Mỹ đã làm cho các đồng minh NATO, họ đã không sát cánh cùng chúng ta”.

Ông Wilson khẳng định Lầu Năm Góc “sẽ đảm bảo rằng tổng thống có các lựa chọn đáng tin cậy để buộc các đồng minh không còn là 'hổ giấy' và phải thực hiện phần trách nhiệm của họ. Chúng tôi không có bình luận gì thêm về bất kỳ cuộc thảo luận nội bộ nào liên quan vấn đề này".

Email cũng đề cập phương án đình chỉ Tây Ban Nha khỏi liên minh. Quan chức này không nêu rõ Mỹ có thể thực hiện việc đình chỉ Tây Ban Nha bằng cách nào, và Reuters cũng chưa thể xác định liệu NATO có cơ chế hiện hành cho phép làm điều đó hay không.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez khi được hỏi về thông tin này đã nói: “Chúng tôi không làm việc dựa trên email. Chúng tôi làm việc dựa trên các văn kiện chính thức và lập trường của chính phủ, trong trường hợp này là của Mỹ”.

Bản ghi nhớ cũng đề cập phương án xem xét lại sự ủng hộ ngoại giao của Mỹ đối với các “lãnh thổ mang tính di sản” của châu Âu, như quần đảo Falkland gần Argentina.

Anh chưa lên tiếng về thông tin trên.