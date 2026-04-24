Nga tố NATO diễn tập kịch bản chiếm vùng Kaliningrad 24/04/2026 06:42

(PLO)- Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho rằng NATO đang diễn tập các kịch bản phong tỏa hải quân và chiếm giữ vùng Kaliningrad.

Ngày 23-4, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang diễn tập kịch bản phong tỏa hải quân và chiếm giữ vùng Kaliningrad trong khuôn khổ các cuộc tập trận của Lực lượng Viễn chinh Hỗn hợp (JEF).

“Trong cuộc tập trận thuộc khuôn khổ JEF, các kịch bản như phong tỏa hải quân và chiếm giữ vùng Kaliningrad đang được diễn tập” - ông Grushko nói với hãng thông tấn RIA Novosti.

Một cảng biển ở Kaliningrad (Nga). Ảnh: AFP

JEF là một liên minh do Anh dẫn đầu gồm 10 quốc gia Bắc Âu, được thành lập năm 2015 để nhanh chóng ứng phó khủng hoảng, ngăn chặn các mối đe dọa và tiến hành các hoạt động chủ yếu ở khu vực Biển Baltic và vùng Cực Bắc. Các thành viên của liên minh bao gồm Anh, Đan Mạch, Phần Lan, Estonia, Iceland, Latvia, Lithuania, Hà Lan, Thụy Điển và Na Uy.

Kaliningrad, một vùng lãnh của Nga nằm giữa Ba Lan và Lithuania, từ lâu đã được coi là điểm nóng tiềm tàng trong cuộc đối đầu rộng lớn hơn giữa NATO và Nga.

Ông Grushko cũng cho rằng các hoạt động của NATO trong khu vực gây rủi ro cho hoạt động vận tải biển và kinh tế quốc tế. Theo thứ trưởng Nga, một nhóm lực lượng hải quân của liên minh, bao gồm các đơn vị rà phá thủy lôi, hiện đang hoạt động trong khu vực.

Ông Grushko còn cáo buộc thêm rằng Chiến dịch Baltic Sentinel của NATO, được phát động vào tháng 1-2025, nhằm mục đích kiểm soát các tuyến đường vận tải quốc tế và hạn chế dòng chảy hàng hóa để gây tổn hại đến lợi ích của Nga.

NATO chưa bình luận về các phát ngôn trên của ông Grushko.

Nhà ngoại giao Nga đã đưa ra những cáo buộc tương tự vào tháng 11 năm ngoái, cho rằng NATO đang diễn tập phong tỏa Kaliningrad trong các cuộc tập trận và cáo buộc liên minh này né tránh các cuộc thảo luận có ý nghĩa về việc giảm leo thang căng thẳng.

Hồi tháng 1 năm nay, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Lithuania Darius Jurgelevicius tuyên bố liên minh này đã xây dựng sẵn kịch bản phong tỏa Kaliningrad trong trường hợp xảy ra xung đột trực tiếp với Nga.

Tháng 7-2025, Tướng Christopher Donahue - Tư lệnh Lục quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi, đồng thời là Chỉ huy Bộ Tư lệnh Lục quân NATO - cho biết liên minh này có thể kiểm soát Kaliningrad nếu cần thiết và đã có sẵn kế hoạch cho kịch bản này.

Đáp lại, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực phong tỏa nào nhằm vào vùng Kaliningrad đều có thể dẫn tới leo thang chưa từng có, đồng thời khẳng định mọi mối đe dọa đối với khu vực này sẽ bị xoá bỏ.