Ông Zelensky lên tiếng về tin Ukraine đề xuất gọi một phần Donbass là 'Donnyland' để vinh danh ông Trump 23/04/2026 05:57

(PLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng các tỉnh Donetsk và Luhansk vẫn thuộc Ukraine, miễn là chúng không phải là “Putinland".

Ngày 22-4, khi được hỏi về đề xuất đổi tên một phần vùng Donbass thành "Donnyland" để vinh danh Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nhấn mạnh rằng vấn đề then chốt là các tỉnh Donetsk và Luhansk vẫn là một phần của Ukraine, theo tờ Kyiv Independent.

"Điều quan trọng nhất là tỉnh Donetsk và tỉnh Luhansk vẫn thuộc Ukraine, miễn là chúng không phải là 'vùng đất của Putin' (Putinland). Đó là điều quan trọng nhất" - ông Zelensky nói, ám chỉ Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AFP

Tổng thống Zelensky cho biết rằng trong các cuộc đàm phán, ông chỉ sử dụng các thuật ngữ như tỉnh Donetsk, tỉnh Luhansk, vùng Donbass và lãnh thổ Ukraine. Ngoài ra, không có thuật ngữ nào khác.

"Còn về các tên gọi khác, tôi không thể cho các bạn biết nội dung của bất kỳ cuộc đối thoại nào giữa các bên” - ông Zelensky nói.

Ông Zelensky đưa ra bình luận trên sau khi tờ The New York Times ngày 21-4 dẫn 4 nguồn thạo tin (không tiết lộ danh tính) rằng các quan chức Ukraine tham gia các cuộc đàm phán hòa bình gần đây được cho là đã gợi ý đổi tên phần lãnh thổ Donbass mà Nga vẫn đang kiểm soát thành “Donnyland” để vinh danh ông Trump.

Cái tên này là sự kết hợp giữa “Donbass” và “Donald”.

Theo các nguồn tin mà The New York Times dẫn lại, ý tưởng này được đưa ra với nửa phần đùa cợt, nhưng cũng nhằm khuyến khích chính quyền ông Trump có lập trường cứng rắn hơn trước các yêu sách lãnh thổ của Nga.

Mặc dù có rất ít thông tin chi tiết về đề xuất này, nhưng các nhà đàm phán được cho là đã gợi ý rằng Hội đồng Hòa bình do ông Trump đề xướng, không bao gồm Ukraine hay Nga, có thể giúp quản lý khu vực này.

Các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian trong những tháng gần đây đã tập trung vào tương lai của Donbass. Kiểm soát lãnh thổ vẫn là vấn đề trọng tâm, với việc Moscow gây sức ép buộc Kiev rút quân khỏi các khu vực mà nước này vẫn đang nắm giữ.

Ukraine tiếp tục kiểm soát khoảng 1/4 tỉnh Donetsk, bao gồm một vành đai phòng thủ kiên cố và một số thành phố trọng yếu, cũng như một số vị trí hạn chế ở tỉnh Luhansk.

Ukraine đã bác bỏ bất kỳ việc rút quân nào khỏi lãnh thổ mà họ kiểm soát và thay vào đó đề xuất một lệnh ngừng bắn dọc theo các chiến tuyến hiện có như một bước đầu tiên hướng tới một giải pháp toàn diện hơn.