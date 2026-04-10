VIDEO: Nga và Ukraine trao đổi hơn 1.000 thi thể, hài cốt binh sĩ 10/04/2026 08:00

(PLO)- Nga đã trao trả thi thể hoặc hài cốt của 1.000 binh sĩ tử trận cho Ukraine, đổi lại, Kiev đã trao trả thi thể của 41 binh sĩ Nga tử trận.

Ngày 9-4, Nga và Ukraine đã tiến hành trao trả thi thể, hài cốt các binh sĩ tử trận, tiếp nối chuỗi hoạt động nhân đạo diễn ra gần như hàng tháng được khởi động từ năm 2025, theo đài RT.

Trong đợt trao trả mới nhất, Nga bàn giao 1.000 thi thể hoặc hài cốt của binh sĩ Ukraine, tiếp nhận 41 thi thể binh sĩ Nga.

Lần trao đổi gần nhất, do Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế hỗ trợ, là vào cuối tháng 2.

Video Nga và Ukraine trao đổi thi thể, hài cốt các binh sĩ tử trận hôm 9-4. Nguồn: RT

Nga và Ukraine trao đổi thi thể, hài cốt các binh sĩ tử trận hôm 9-4. Ảnh: CƠ QUAN ĐIỀU PHỐI VỀ XỬ LÝ TÙ BINH CHIẾN TRANH UKRAINE

Ukraine xác nhận thông tin trên. Cơ quan Điều phối về Xử lý Tù binh Chiến tranh Ukraine cho biết các điều tra viên thuộc lực lượng thực thi pháp luật và các cơ quan giám định của Bộ Nội vụ sẽ tiến hành kiểm tra để xác định danh tính những người được hồi hương, trước khi bàn giao cho gia đình để an táng, theo tờ Kyiv Independent.

Viết trên Telegram, cơ quan này đã cảm ơn các đơn vị tham gia thực hiện đợt hồi hương mới nhất, bao gồm Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế, các đơn vị hợp tác dân sự – quân sự thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine, Trung tâm Liên hợp về Các biện pháp hỗ trợ của Lực lượng Vũ trang, cùng các cơ quan thực thi pháp luật thuộc Bộ Nội vụ và Bộ Y tế.