Chiến sự Nga - Ukraine 9-4: Kiev tố Moscow tấn công nhà máy lọc dầu ở Kharkiv, gây thiệt hại đáng kể; Hungary nói có bằng chứng mới vụ đoàn xe ngân hàng Ukraine bị thu giữ 09/04/2026 08:03

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang; Ukraine hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran, nhấn mạnh xung đột với Nga; 13 người thiệt mạng và 77 người bị thương ở Ukraine trong ngày.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang trên chiến trường với loạt cuộc không kích.

Ukraine: Nga tấn công nhà máy lọc dầu ở tỉnh Kharkiv, gây thiệt hại “đáng kể”

. Lực lượng Nga đã tấn công một nhà máy lọc dầu tại TP Merefa (tỉnh Kharkiv) trong đêm 7, rạng sáng 8-4, gây thiệt hại “đáng kể”, đài phát thanh công cộng Ukraine Suspilne dẫn lời giám đốc pháp lý của nhà máy - bà Anastasiia Cherednykova.

Theo chính quyền địa phương, trong ngày qua, lực lượng Nga đã tấn công 17 khu dân cư trong tỉnh Kharkiv bằng hơn 60 máy bay không người lái (UAV) các loại và 5 bom dẫn đường.

Một trong các đòn tấn công đã đánh trúng TP Merefa, nơi đặt nhà máy lọc dầu.

Các nhân viên cứu hộ dập tắt đám cháy ở tỉnh Kharkiv (Ukraine) sau cuộc tấn công ngày 8-4. Ảnh: CƠ QUAN DỊCH VỤ KHẨN CẤP UKRAINE

Bà Cherednykova nói rằng không có thương vong trong vụ tấn công vào cơ sở tại Merefa, nhưng nhà máy - vốn đã bị tấn công 5 lần kể từ khi cuộc chiến toàn diện bắt đầu - đã chịu thiệt hại “đáng kể”.

. Tờ Kyiv Independent dẫn thông tin từ chính quyền địa phương rằng có 13 người chết và 77 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga nhằm vào Ukraine trong ngày 8-4.

Theo Không quân Ukraine, đêm qua, Nga đã phóng 176 UAV vào Ukraine. Lực lượng phòng không Ukraine đã đánh chặn được 146 chiếc. Ít nhất 24 UAV đã vượt qua được hệ thống phòng không và tấn công 12 địa điểm.

Tại tỉnh Dnipropetrovsk, lực lượng Nga đã tấn công một chiếc xe buýt ở TP Nikopol, khiến 4 người thiệt mạng. Tỉnh trưởng Oleksandr Hanzha nói rằng các vụ tấn công khác trên khắp quận Nikopol đã làm 24 người bị thương trong ngày qua.

Tại tỉnh Kherson, lực lượng Nga đã nhắm mục tiêu vào 26 khu dân cư, bao gồm TP Kherson, khiến 4 người thiệt mạng và 21 người bị thương.

Tỉnh Zaporizhzhia ghi nhận 2 người thiệt mạng và 9 người bị thương. Ở tỉnh Donetsk, các đòn tấn công vào làng Kindrativka và Oleksiievo-Druzhkivka khiến 2 người thiệt mạng và 3 người bị thương, theo Tỉnh trưởng Vadym Filashkin.

Tại tỉnh Sumy, một cuộc tấn công vào cộng đồng Romny khiến 1 người chết, 3 người bị thương. Ở tỉnh Chernihiv, TP Pryluky bị tấn công làm 15 người bị thương, trong đó có 7 người phải nhập viện, theo Tỉnh trưởng Viacheslav Chaus.

Tỉnh Kharkiv báo cáo về 2 người bị thương trong các cuộc tấn công vào làng Kachalivka và Vysoke. Trong khi đó, tại tỉnh Odessa, các cơ sở dân sự và cảng biển bị tấn công, gây cháy tại kho bãi nhưng không ghi nhận thương vong, theo Tỉnh trưởng Oleh Kiper.

. Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Hungary nói có bằng chứng mới vụ đoàn xe ngân hàng Ukraine

Hungary ngày 8-4 tuyên bố có “bằng chứng” mới cho thấy đoàn xe ngân hàng Ukraine bị Budapest thu giữ hồi đầu tháng 3 là một phần của hoạt động rửa tiền.

Người phát ngôn chính phủ Hungary - ông Zoltan Kovacs cho biết các điều tra viên đã phát hiện “các tờ euro và USD vừa được in, chưa từng lưu hành” và cho rằng chúng “liên quan nhiều ngân hàng, bao gồm Oschadbank của Ukraine, cũng như các tổ chức tại Ba Lan và Gibraltar”.

Bằng chứng mới này cũng được cho là bao gồm một đoạn video ghi lại cảnh một quan chức Ukraine “làm giả tài liệu trong nhà vệ sinh của một trạm xăng” và cùng các cộng sự thảo luận về “các khoản chi liên quan tham nhũng”.

Ngân hàng Oschadbank của Ukraine sau đó đã bác bỏ các bằng chứng do Hungary đưa ra là bị làm giả.

“Tập tin video có chứa âm thanh cuộc trò chuyện giữa các thành viên trong đội thu gom tiền mặt. Khi công bố cho khán giả Hungary, phụ đề tiếng Hungary đã được thêm vào, trong đó có cụm từ ‘tiền tham nhũng’ - vốn không hề tồn tại trong phần âm thanh” - tuyên bố của ngân hàng nêu rõ.

Giới chức Hungary đã thu giữ hai xe bọc thép của ngân hàng Ukraine vào ngày 5-3, khi các xe này đang vận chuyển khoảng 82 triệu USD tiền mặt và vàng từ Áo về Ukraine. Mặc dù các nhân viên Ukraine đi cùng đã được thả vào ngày hôm sau, phía Hungary vẫn chưa trả lại tài sản tài với lý do đang phục vụ điều tra.

Oschadbank cho biết sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý để thu hồi số tiền này.

Ukraine hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran, nhấn mạnh xung đột với Nga

Ngày 8-4, Ukraine hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Mỹ và Iran, nhưng nhấn mạnh đã đến lúc gây sức ép buộc Nga chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine, theo Kyiv Independent.

“Quyết đoán của Mỹ phát huy hiệu quả. Chúng tôi tin rằng đã đến lúc cần có đủ quyết đoán để buộc Moscow ngừng bắn và chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine” - Ngoại trưởng Ukraine, ông Andrii Sybiha, viết trên mạng xã hội X.

Những phát biểu này được đưa ra sau khi Washington và Tehran công bố lệnh ngừng bắn do Pakistan làm trung gian.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi thỏa thuận ngừng bắn là “quyết định đúng đắn” vì giúp tránh tổn thất sinh mạng và sự tàn phá các thành phố, làng mạc, đồng thời cho phép hạ tầng năng lượng tiếp tục hoạt động.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng nhấn mạnh sự hỗ trợ của Kiev đối với các quốc gia trong khu vực trong việc đối phó các cuộc tấn công bằng UAV Shahed của Iran.

“Ukraine luôn kêu gọi ngừng bắn trong cuộc chiến do Nga tiến hành nhằm vào nhà nước và người dân chúng tôi. Ukraine một lần nữa nói với Nga: chúng tôi sẵn sàng có hành động tương xứng nếu phía Nga ngừng các cuộc tấn công” - theo ông Zelensky.

Nga: Moscow sẵn sàng nối lại đàm phán với Ukraine

Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik. Ảnh: TASS

Ngày 8-4, Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik nói với tờ Izvestia rằng Nga không có ý định trì hoãn việc nối lại các cuộc đàm phán về Ukraine, tuy nhiên tình hình cũng phụ thuộc vào việc Mỹ sẽ bổ nhiệm ai dẫn dắt đối thoại với Iran.

“Sự đồng thuận của cả ba bên - Nga, Mỹ và Ukraine - là cần thiết để các cuộc đàm phán có thể tiến triển. Hiện tại, nhiều điều phụ thuộc vào quyết định của Washington về việc ai sẽ đại diện trong các cuộc đàm phán với Iran” - ông Miroshnik nói.

“Nếu đó là cùng một nhóm đàm phán, thì vấn đề này có thể tạm thời bị trì hoãn, nhưng điều đó không tạo ra trở ngại mang tính căn bản đối với việc tiếp tục hoặc thúc đẩy tiến trình đàm phán nhằm đạt được giải pháp cho Ukraine. Trong mọi trường hợp, tôi tin rằng sẽ không có trở ngại hay sự chậm trễ nào từ phía Nga trong việc nối lại tiến trình đàm phán” - nhà ngoại giao Nga nói thêm.

Trên chiến trường, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin rằng quân đội Nga đã tấn công các cơ sở nhiên liệu, năng lượng và cảng biển được quân đội Ukraine sử dụng cũng như các địa điểm triển khai của Ukraine trong ngày 8-4, theo hãng thông tấn TASS.

Bộ này nói rằng Ukraine đã tổn thất 1.110 binh sĩ dọc theo chiến tuyến trong ngày qua.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, trong ngày qua, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 265 UAV và 13 quả bom thông minh của Ukraine.