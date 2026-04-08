Chiến sự Nga-Ukraine 8-4: Kherson, Nikopol hứng đòn nặng, nhiều thương vong; Nga cáo buộc ông Zelensky ‘vượt lằn ranh đỏ’ 08/04/2026 07:33

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường; Ukraine nói nhiều dân thường thiệt mạng ở Kherson, Nikopol; Nga cáo buộc ông Zelensky ‘vượt lằn ranh đỏ’ khi nhắm vào trường học.

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường.

Ukraine nói nhiều dân thường thiệt mạng ở Kherson, Nikopol

Theo tờ Kyiv Independent, Ukraine nói rằng phía Nga triển khai máy bay không người lái (UAV) tấn công các TP Nikopol (tỉnh Dnipropetrovsk) và Kherson (tỉnh cùng tên), gây nhiều thương vong dân sự.

Theo phía Ukraine, tại tỉnh Dnipropetrovsk và Kherson có tổng cộng 9 dân thường thiệt mạng và 49 người bị thương trong các đợt tấn công trong ngày.

Binh sĩ Ukraine hoạt động trên chiến trường. Ảnh: BỘ TỔNG THAM MƯU QUÂN ĐỘI UKRAINE

Ukraine cho biết vào khoảng 9 giờ sáng 7-4 (giờ địa phương), một UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) được cho là do Nga vận hành đã đánh trúng một xe buýt chở khách tại trung tâm Nikopol, khiến 4 người thiệt mạng và 15 người bị thương (trong đó có 3 người nguy kịch).

Trước đó, theo Tỉnh trưởng Dnipropetrovsk - ông Oleksandr Hanzha, một bé trai 11 tuổi đã thiệt mạng và 5 người bị thương trong một vụ tấn công khác tại tỉnh này.

Tại Kherson, Ukraine cho biết cuộc tấn công nhằm vào một hiệu thuốc đã khiến 4 người thiệt mạng. Sau đó trong ngày, một vụ tấn công nhằm vào xe buýt tại Nikopol khiến thêm 5 người bị thương.

Theo phía Ukraine, do nằm đối diện trực tiếp với lực lượng Nga ở bờ đông sông Dnipro, người dân tại Kherson, Nikopol và các khu định cư nhỏ lân cận thường xuyên hứng chịu các đợt pháo kích, bom lượn và các cuộc tấn công bằng UAV.

Kiev xác nhận tấn công cảng dầu Ust-Luga của Nga

Cũng trong ngày 7-4, Ukraine xác nhận đã tấn công cảng dầu Ust-Luga tại tỉnh Leningrad (Nga), gây thiệt hại đối với hạ tầng xuất khẩu năng lượng của Moscow, theo Kyiv Independent.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết mục tiêu của cuộc tấn công là một cơ sở lớn liên quan công ty vận hành đường ống nhà nước Transneft-Baltika, trong đó 3 bể chứa được cho là đã bị đánh trúng.

Theo phía Ukraine, đây là một mắt xích quan trọng trong hệ thống xuất khẩu dầu của Nga, nguồn thu từ đó được sử dụng để phục vụ các hoạt động quân sự.

Ukraine cho biết đây là một phần trong chuỗi các cuộc tấn công tầm xa gần đây nhằm vào các cảng dầu của Nga tại khu vực biển Baltic và Biển Đen, với mục tiêu là hạn chế nguồn thu từ xuất khẩu năng lượng.

Nga chưa lên tiếng về thông tin trên. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã bắn hạ 19 UAV Ukraine tại Leningrad trong ngày qua, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Nga tuyên bố tập kích loạt mục tiêu quân sự, gây thiệt hại lớn cho Ukraine

Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 7-4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã tiến hành các đòn tấn công nhằm vào cơ sở công nghiệp quốc phòng, hạ tầng quân sự và các khu vực triển khai lực lượng của Ukraine, theo TASS.

. Nhóm tác chiến phía Bắc cải thiện vị trí chiến thuật, gây hơn 175 thương vong cho quân đội Ukraine, phá hủy 2 xe bọc thép và 5 phương tiện cơ giới; đồng thời phá hủy 1 kho đạn và 9 kho vật tư.

. Nhóm tác chiến phía Tây cải thiện vị trí tiền phương, gây hơn 190 thương vong, phá hủy 1 xe bọc thép, 18 phương tiện cơ giới và 1 pháo dã chiến; phá hủy 1 kho đạn.

. Nhóm tác chiến phía Nam cải thiện tuyến và vị trí chiến đấu, gây khoảng 165 thương vong, phá hủy 4 xe bọc thép (trong đó có 1 xe chở quân M113 do Mỹ sản xuất), 15 phương tiện cơ giới và 3 pháo dã chiến; phá hủy 1 trạm tác chiến điện tử, 1 kho đạn và 5 kho vật tư.

. Nhóm tác chiến Trung tâm cải thiện vị trí tiền phương, gây hơn 360 thương vong cho quân đội Ukraine, phá hủy 2 xe bọc thép, 3 phương tiện cơ giới và 1 hệ thống pháo tự hành Caesar do Pháp sản xuất.

Lực lượng Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

. Nhóm tác chiến phía Đông tiến sâu vào tuyến phòng thủ của đối phương, gây hơn 320 thương vong, phá hủy 2 xe bọc thép, 7 phương tiện cơ giới và 1 pháo dã chiến.

. Nhóm tác chiến Dnepr gây khoảng 60 thương vong cho quân đội Ukraine, phá hủy 15 phương tiện cơ giới, 6 trạm tác chiến điện tử và 1 kho vật tư.

. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã tiến hành các đòn tấn công bằng không quân chiến thuật, UAV tấn công, lực lượng tên lửa và pháo binh nhằm vào hạ tầng năng lượng và giao thông phục vụ quân đội Ukraine, các cơ sở sản xuất linh kiện tên lửa hành trình, sân bay quân sự, xưởng lắp ráp và kho chứa UAV, xuồng không người lái, cùng khu vực triển khai tạm thời của lực lượng Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 153 địa điểm.

Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 3 bom dẫn đường và 217 UAV của Ukraine trong ngày qua.

Nga cáo buộc ông Zelensky ‘vượt lằn ranh đỏ’ khi nhắm vào trường học

Ngày 7-4, Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga - ông Rodion Miroshnik nói rằng Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã “vượt qua các lằn ranh đỏ” của luật nhân đạo quốc tế khi nhằm vào các cơ sở giáo dục tại các khu vực do Nga kiểm soát, theo TASS.

Ông Miroshnik khẳng định những hành động như vậy “buộc Nga phải đáp trả bằng biện pháp quân sự” và yêu cầu truy cứu trách nhiệm đối với những người ra lệnh cũng như thực thi các cuộc tấn công mà phía Nga coi là “tội ác chiến tranh”.

Trước đó, theo thông tin từ phía Nga, pháo binh Ukraine vào sáng 7-4 đã bắn trúng ngôi trường tại Velykaya Znamenka (thuộc địa phận tỉnh Zaporizhia của Ukraine nhưng hiện do Nga kiểm soát), khiến nhiều người thương vong.

Lãnh đạo khu vực do Nga bổ nhiệm - ông Yevgeny Balitsky cho biết có 5 trẻ em và 3 người lớn đang được theo dõi y tế với các mức độ chấn thương khác nhau.

Vụ tấn công cũng khiến ông Alexander Reznichenko, phó lãnh đạo quận Kamenka-Dneprovskaya do Nga bổ nhiệm, thiệt mạng khi đang tham gia sơ tán trẻ em.

Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên.