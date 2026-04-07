Chiến sự Nga - Ukraine 7-4: Ukraine tấn công tàu khu trục, giàn khoan dầu Nga ở Biển Đen; Điện Kremlin thông tin về đàm phán 07/04/2026 06:05

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang; TP Odessa trúng không kích, 3 người chết, 18 người bị thương; Nga lên án cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở năng lượng.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang trên chiến trường trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao vẫn tiếp diễn.

Ukraine tấn công tàu khu trục, giàn khoan dầu Nga ở Biển Đen

. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine rằng trong ngày 6-4 quân đội Nga đã tấn công các vị trí của Lực lượng Phòng vệ Ukraine 56 lần. Moscow gây áp lực mạnh nhất vào hướng các TP Pokrovsk và Kostiantynivka (tỉnh Donetsk).

Các cuộc tấn công của Nga trên khắp Ukraine đã khiến ít nhất 5 thường dân thiệt mạng và ít nhất 28 người khác bị thương trong ngày qua, chính quyền khu vực đưa tin ngày 6-4.

Theo thông báo của Không quân Ukraine, Nga đã phóng 141 máy bay không người lái (UAV) tầm xa, trong đó có khoảng 80 UAV loại Shahed trong đêm. 114 chiếc đã bị bắn hạ.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết, các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng đã được ghi nhận tại các tỉnh Kharkiv, Chernihiv, Sumy và Dnipropetrovsk.

3 người thiệt mạng và 18 người bị thương tại TP cảng Odessa đêm 5, rạng sáng 6-4 sau khi lực lượng Nga tấn công một khu dân cư.

Hiện trường vụ tấn công TP ở Odessa ngày 6-4. Ảnh: CƠ QUAN DỊCH VỤ KHẨN CẤP UKRAINE

Tổng thống Zelensky cho biết các hoạt động cứu hộ vẫn đang tiếp diễn tại hiện trường và nhiều người được cho là vẫn còn mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Một UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga đã làm 1 người thiệt mạng và 1 người bị thương ở TP Nikopol (tỉnh Dnipropetrovsk).

Tại tỉnh Donetsk, Tỉnh trưởng Vadym Filashkin báo cáo về 1 người thiệt mạng tại TP Lyman nằm ở tiền tuyến.

Tổng cộng 5 người bị thương ở tỉnh Kherson khi lực lượng Nga tiếp tục thường xuyên nhắm mục tiêu vào TP Kherson và các khu định cư ven biển bằng pháo binh và UAV từ phía bên kia sông Dnipro.

. Cũng trong ngày 6-4, chỉ huy Lữ đoàn Magyar Birds của Ukraine - ông Robert Brovdi nói rằng UAV Ukraine đã tấn công khinh hạm Admiral Makarov của Nga và một giàn khoan ngoài khơi trên Biển Đen.

Con tàu được cho là đã bị đánh trúng tại cảng Novorossiysk trong một cuộc tấn công quy mô lớn diễn ra qua đêm.

Ông Brovdi nói rằng việc đánh giá thiệt hại sau đòn tấn công vẫn đang được tiến hành.

Theo Kyiv Independent, tàu Admiral Makarov là tàu mang tên lửa hành trình tầm xa Kalibr, loại vũ khí thường xuyên được sử dụng để tấn công các thành phố và cơ sở hạ tầng của Ukraine.

Trong khi đó, một cuộc tấn công riêng biệt do Trung đoàn Hệ thống Không người lái số 413 thực hiện đã đánh trúng giàn khoan ngoài khơi Syvash, nằm về phía tây bán đảo Crimea.

. Theo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, Nga đã tổn thất 1.304.490 binh sĩ tại Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát, bao gồm 940 thương vong trong ngày 6-4.

Ông Zelensky: Ukraine đề xuất ngừng bắn năng lượng với Nga

Ngày 6-4, Tổng thống Zelensky nói rằng nếu Nga sẵn sàng chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào lĩnh vực năng lượng của Ukraine thì Ukraine cũng sẵn sàng cho động thái tương tự và đề xuất này đã được chuyển đến Moscow thông qua Mỹ, theo Ukrinform.

“Hiện tại, rõ ràng thị trường dầu mỏ và các thị trường toàn cầu nói chung đang rơi vào tình trạng khủng hoảng do tình hình chưa được giải quyết liên quan Iran. Các quốc gia sản xuất dầu mỏ - trong đó có Nga - hiện có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Và UAV cùng tên lửa của chúng tôi đang hạn chế khả năng đó của Nga” - ông Zelensky nói.

Ông Zelensky cũng cảm ơn các đối tác vẫn tiếp tục gây sức ép bằng những biện pháp như trừng phạt, bắt giữ tàu chở dầu và hạn chế cung cấp thiết bị hiện đại cho Nga.

“Nếu Nga sẵn sàng dừng các cuộc tấn công vào lĩnh vực năng lượng của chúng tôi, chúng tôi sẽ sẵn sàng có hành động tương xứng,” theo nhà lãnh đạo Ukraine.

Ukrinform đưa tin rằng Ukraine trước đó đã đề xuất một lệnh ngừng bắn nhân dịp Lễ Phục sinh với Nga.

Đáp lại, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho rằng thay vì đề xuất ngừng bắn tạm thời, ông Zelensky nên ra lệnh rút quân khỏi vùng Donbass ngay lập tức.

Nga lên án cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở năng lượng

. Ngày 6-4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc cuộc tấn công của quân đội Ukraine nhằm vào các cơ sở của Công ty Đường ống Dầu Caspian (CPC) là “hành vi khủng bố thuần túy”, theo hãng thông tấn TASS.

“Đây là hành vi khủng bố thuần túy. Chính quyền Kiev nhắm vào lĩnh vực năng lượng nhằm gây thiệt hại cho nhiều quốc gia” - bà Zakharova nói.

Trước đó trong ngày, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin rằng Ukraine đã tấn công các cơ sở của Công ty Đường ống Dầu Caspian (CPC) nhằm gây thiệt hại tối đa cho các cổ đông lớn nhất của công ty, bao gồm các doanh nghiệp từ Mỹ và Kazakhstan.

Ukraine chưa bình luận về vụ việc.

. Cùng ngày, chính quyền tỉnh Belgorod (Nga, giáp biên giới Ukraine) nói rằng Kiev đã tấn công tỉnh này bằng hơn 110 UAV trong 24 giờ qua.

. Bộ Quốc phòng Nga đưa tin rằng quân đội Ukraine đã mất khoảng 1.210 binh sĩ trong ngày 6-4 do các hành động của các đơn vị quân đội Nga.

Điện Kremlin thông tin về đàm phán ba bên

Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Ngày 6-4, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine hiện đang tạm dừng do ưu tiên của Mỹ đã chuyển sang các vấn đề khác.

Ông Peskov nói rằng rất khó tổ chức các cuộc đàm phán theo hình thức ba bên, vì “người Mỹ còn nhiều vấn đề khác phải xử lý”.

Người phát ngôn nói rằng Nga không nắm được thông tin về chuyến thăm dự kiến của các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tới Kiev sau kỳ nghỉ Lễ Phục sinh Chính thống giáo.

“Không, chúng tôi không nắm chắc về những kế hoạch như vậy. Chúng tôi có nghe các tuyên bố từ đại diện của chính quyền Kiev rằng chuyến thăm của hai ông Witkoff và Kushner có thể nằm trong chương trình nghị sự” - TASS dẫn lời ông Peskov.

Ông Peskov cũng nói thêm rằng cả Nga và Ukraine đều duy trì các kênh liên lạc riêng với Mỹ.

Văn phòng Tổng thống Ukraine gần đây cho biết các đặc phái viên Mỹ dự kiến sẽ tới Kiev sau ngày 12-4 để tiếp tục các cuộc đàm phán hòa bình.

Chuyến đi này sẽ đánh dấu lần đầu tiên hai ông Witkoff và Kushner thăm Ukraine, với tư cách là các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ukraine kỳ vọng chuyến thăm sẽ dẫn tới một thỏa thuận vững chắc hơn về các bảo đảm an ninh do Mỹ cung cấp.

Vấn đề bảo đảm an ninh của Mỹ dành cho Ukraine gần đây đã gây tranh cãi giữa chính quyền ông Trump và ông Zelensky. Ngày 26-3, ông Zelensky nói rằng các bảo đảm này phụ thuộc vào việc Ukraine phải rút hoàn toàn khỏi khu vực Donbass.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gọi phát biểu của Tổng thống Zelensky là “một lời nói dối”, nhấn mạnh rằng Mỹ không thể đưa ra các bảo đảm an ninh cho đến khi chiến tranh kết thúc.