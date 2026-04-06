Chiến sự Nga-Ukraine 6-4: Ác liệt Pokrovsk; Nga tấn công dồn dập cơ sở quân sự và năng lượng Ukraine 06/04/2026 08:47

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường; Hơn 100 trận giao tranh trên toàn tuyến, ác liệt nhất ở Pokrovsk; Nga tấn công dồn dập cơ sở quân sự và năng lượng Ukraine; Đại sứ Nga cáo buộc Anh muốn leo thang chiến sự Ukraine.

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường.

Hơn 100 trận giao tranh trên toàn tuyến, ác liệt nhất ở Pokrovsk

Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 5-4, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết các lực lượng Ukraine ghi nhận 108 cuộc đụng độ dọc tuyến đầu với quân Nga, trong đó riêng khu vực Pokrovsk ghi nhận 24 cuộc tấn công, theo hãng tin Ukrinform.

Theo Bộ này, quân Nga trong ngày qua thực hiện 45 cuộc không kích, thả 157 quả bom dẫn đường, triển khai 3.534 máy bay không người lái (UAV) cảm tử và bắn 2.362 quả pháo vào khu dân cư và vị trí quân đội Ukraine.

. Ở các khu vực Bắc Slobozhanshchyna và tỉnh Kursk (Nga), một cuộc đụng độ được ghi nhận, kèm 53 vụ pháo kích, trong đó có cả tên lửa phóng loạt.

Binh sĩ Ukraine hoạt động trên chiến trường. Ảnh: BỘ TỔNG THAM MƯU QUÂN ĐỘI UKRAINE

. Ở khu vực Nam Slobozhanshchyna, Nga triển khai hai cuộc tấn công vào Starytsia và Vovchansk, một cuộc đụng độ vẫn đang diễn ra. Các lực lượng Ukraine ở Kupiansk (tỉnh Kharkiv) đẩy lùi thành công 6 cuộc tấn công gần Novoosynove, Petropavlivka và Kurylivka, trong khi ở Lyman (tỉnh Donetsk), họ ngăn chặn một cuộc tiến công gần Kopanky.

Khu vực Pokrovsk (Donetsk) là nơi ác liệt nhất, với 24 cuộc tấn công vào các địa điểm như Bilytske, Rodynske, Hryshyne và Pokrovsk. Ước tính sơ bộ của Ukraine cho biết có 54 binh sĩ Nga thiệt mạng, 17 người bị thương.

Kiev cũng tuyên bố phá hủy 2 xe quân sự, 9 thiết bị chuyên dụng, 1 xe máy, 1 lán trại quân sự cùng hai hệ thống pháo, 4 trạm điều khiển UAV và 87 hầm chiến đấu.

. Tình hình các khu vực khác không có thay đổi đáng kể. Tính từ ngày 24-2-2022 đến 4-4-2026, Ukraine ước tính tổng thiệt hại về nhân lực của Nga ước đạt khoảng 1.302.370 người.

Nga tấn công dồn dập cơ sở quân sự và năng lượng Ukraine

Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 5-4, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng quân Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng, sân bay quân sự và các khu vực triển khai lực lượng của quân đội Ukraine, hãng thông tấn TASS đưa tin.

. Các lực lượng Nga, bao gồm máy bay tác chiến, UAV tấn công, lực lượng tên lửa và pháo binh, đã nhắm vào sân bay quân sự, xưởng lắp ráp UAV, các cơ sở nhiên liệu-năng lượng phục vụ hoạt động của quân Ukraine, cũng như các khu vực triển khai tạm thời của lực lượng vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 148 địa điểm.

. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong các trận giao tranh trên toàn tuyến, quân đội Ukraine đã thiệt hại hơn 1.215 quân trong ngày qua.

Cụ thể, khu vực trách nhiệm của Nhóm chiến đấu phía Bắc mất khoảng 200 binh sĩ, Nhóm phía Tây khoảng 180, Nhóm phía Nam khoảng 150, Nhóm Trung tâm hơn 355, Nhóm phía Đông khoảng 285 và Nhóm Dnepr hơn 45.

. Bộ cũng cho biết rằng lực lượng Nga đã tấn công con người và trang bị của một lữ đoàn vệ binh Ukraine tại tỉnh Donetsk.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Các đơn vị Nhóm chiến đấu phía Nam giành được vị trí thuận lợi và gây tổn thất cho 4 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn tấn công, 1 lữ đoàn đổ bộ đường không, 1 lữ đoàn tấn công núi và 1 lữ đoàn vệ binh Ukraine quanh các khu vực Slavyansk, Verolyubovka, Piskunovka, Alekseyevo-Druzhkovka, Konstantinovka và Rai-Aleksandrovka.

. Từ đầu chiến dịch, quân đội Nga tuyên bố đã phá hủy 671 máy bay chiến đấu, 284 trực thăng, 131.318 UAV, 653 hệ thống phòng không, 28.708 xe tăng và phương tiện bọc thép, 1.696 bệ phóng rocket, 34.295 khẩu pháo cùng 58.681 phương tiện quân sự đặc biệt của Ukraine.

Đại sứ Nga cáo buộc Anh muốn leo thang chiến sự Ukraine

Chia sẻ với hãng tin Izvestia ngày 5-4, Đại sứ Nga tại Anh Andrey Kelin nói rằng London chỉ quan tâm đến việc tăng cường hoạt động quân sự ở Ukraine, nhưng không chú trọng việc cứu sống dân thường ngay cả khi quân đội Ukraine rút khỏi Donbass (miền đông Ukraine).

“Rõ ràng London muốn đẩy cao mức độ xung đột. Các cuộc không kích gần đây bằng tên lửa hành trình Storm Shadow (dòng tên lửa của Anh) nhắm vào mục tiêu dân sự tại tỉnh Bryansk của Nga là một minh chứng” - ông Kelin nói.

Theo ông Kelin, vai trò của Anh còn thể hiện qua các vụ tấn công bằng UAV tại vùng Leningrad.

Ông Kelin nói rằng Anh không muốn để quân Ukraine rút khỏi Donbass, dù có bất cứ đảm bảo an ninh nào. Vị đại sứ Nga nói rằng phía London coi kịch bản quân Ukraine rút khỏi Donbass là “món quà cho Moscow”.

Anh chưa lên tiếng về phát ngôn của ông Kelin.