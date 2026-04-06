Giá dầu tăng mạnh, OPEC+ nhất trí tăng sản lượng từ tháng sau 06/04/2026 08:30

(PLO)- Giá dầu tăng mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ tấn công các cơ sở năng lượng của Iran nếu eo biển Hormuz không được mở lại sau ngày 7-4 theo giờ Mỹ.

Giá dầu tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 5-4 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo tấn công các cơ sở năng lượng của Iran nếu eo biển Hormuz không được mở lại sau 8 giờ tối 7-4 theo giờ Mỹ, theo đài CNN.

Dầu Brent, chuẩn tham chiếu toàn cầu, tăng 1,4% lên 110,60 USD/thùng. Dầu thô WTI của Mỹ tăng 1,8% lên 113,60 USD/thùng.

“Thứ Ba [ngày 7-4] sẽ là Ngày Nhà máy điện và Ngày Cầu, gộp lại thành một, tại Iran [ám chỉ Mỹ sẽ nhắm vào nhà máy điện và các cây cầu ở Iran]. Mở eo biển đó đi, nếu không các người sẽ sống trong địa ngục” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Trước đó, một quan chức cấp cao của Iran cảnh báo rằng eo biển Hormuz sẽ không được mở lại cho đến khi Iran được “bồi thường đầy đủ” cho thiệt hại chiến tranh.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh - còn gọi là OPEC+ - đã bày tỏ lo ngại về các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng sau cuộc họp trực tuyến vào ngày 5-4.

Sau cuộc họp, OPEC+ đã nhất trí tăng hạn ngạch khai thác dầu mỏ thêm 206.000 thùng/ngày từ tháng 5.

Trong tuyên bố chung, OPEC+ cảnh báo rằng các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng đang khiến thị trường dầu mỏ biến động mạnh hơn và có thể gây ảnh hưởng bất lợi đến nguồn cung toàn cầu trong thời gian tới.

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm ngày 5-4. Hợp đồng tương lai Dow giảm 0,69%, tương đương 324 điểm. Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0,76%, trong khi Nasdaq giảm 0,91%.

Trong khi đó, thị trường châu Á mở cửa tăng điểm vào sáng 6-4. Cổ phiếu Hàn Quốc tăng 1,5% sau khi chính phủ nước này phát tín hiệu có thể bổ sung ngân sách, còn thị trường Nhật đi lên nhờ đảm bảo đủ nguồn cung để đáp ứng ít nhất 4 tháng nhu cầu nhiên liệu, theo trang tin Bloomberg.