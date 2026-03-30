Ông Trump đề cập chuyện 'lấy dầu Iran', để ngỏ khả năng kiểm soát đảo Kharg 30/03/2026 08:07

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times ngày 29-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông muốn "lấy dầu ở Iran" và có thể sẽ kiểm soát trung tâm xuất khẩu dầu mỏ trên đảo Kharg, trong bối cảnh Washington đang điều động hàng ngàn binh sĩ đến Trung Đông.

"Lựa chọn ưu tiên của tôi sẽ là lấy dầu” - ông Trump nói.

Một động thái như vậy rất có khả năng sẽ kéo theo việc Mỹ phải giành quyền kiểm soát đảo Kharg, nơi trung chuyển phần lớn lượng dầu xuất khẩu của Iran, theo Financial Times.

“Có thể chúng tôi sẽ kiểm soát đảo Kharg, có thể không. Chúng tôi có rất nhiều lựa chọn. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ phải hiện diện ở đó [trên đảo Kharg] một thời gian” - ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn.

Khi được hỏi về hệ thống phòng thủ của Iran trên đảo Kharg, ông Trump nói: “Tôi không nghĩ họ có bất kỳ sự phòng thủ nào. Chúng tôi có thể chiếm lấy nó rất dễ dàng”.

Theo Financial Times, ông Trump đã tăng cường lực lượng Mỹ trong khu vực, khi Lầu Năm Góc ra lệnh triển khai 10.000 binh sĩ được huấn luyện cho các nhiệm vụ kiểm soát và duy trì hiện diện trên thực địa.

Khoảng 3.500 binh sĩ đã đến khu vực hôm 28-3, trong đó có khoảng 2.200 lính thủy đánh bộ. Thêm 2.200 lính thủy đánh bộ khác đang trên đường, trong khi hàng nghìn binh sĩ từ Sư đoàn Dù 82 cũng đang được điều động tới khu vực.

Tuy nhiên, dù đề cập khả năng chiếm giữ các cơ sở sản xuất dầu của Iran, ông Trump nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran thông qua các "đặc phái viên" Pakistan đang tiến triển tốt đẹp.

Khi được hỏi liệu một thỏa thuận ngừng bắn có thể đạt được trong những ngày tới để mở lại eo biển Hormuz hay không, ông Trump từ chối cung cấp thông tin chi tiết.

“Chúng tôi còn khoảng 3.000 mục tiêu - chúng tôi đã ném bom 13.000 mục tiêu - và còn vài ngàn mục tiêu nữa” - ông Trump nói, song thêm rằng “một thỏa thuận có thể đạt được khá nhanh chóng”.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ cho biết Iran đã cho phép 10 tàu chở dầu cắm cờ Pakistan đi qua eo biển Hormuz như một "món quà lớn" dành cho Nhà Trắng. Chia sẻ với Financial Times, ông tiết lộ số lượng tàu chở dầu hiện đã tăng gấp đôi lên 20 chiếc.

“Họ đã cho chúng tôi 10 [chiếc]. Bây giờ họ cho 20, và 20 chiếc này đã khởi hành, chúng đang đi ngay giữa eo biển” - ông Trump nói.

Ông Trump cho biết thêm rằng ông Mohammad Bagher Ghalibaf, Chủ tịch Quốc hội Iran và là một trong những nhà lãnh đạo thời chiến hàng đầu của Cộng hòa Hồi giáo, đã phê chuẩn cho các tàu chở dầu bổ sung nói trên.

Tổng thống Mỹ cũng nói rằng Iran đã trải qua "sự thay đổi chính quyền" sau khi Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei cùng nhiều quan chức cấp cao khác thiệt mạng ở giai đoạn đầu của cuộc chiến và trong các cuộc không kích sau đó.

“Những người mà chúng tôi đang làm việc cùng là một nhóm người hoàn toàn khác... [Họ] rất chuyên nghiệp” - ông Trump nhận định.

Iran chưa lên tiếng về thông tin trên.