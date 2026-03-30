Giá dầu tăng, chứng khoán giảm mạnh khi Iran nói sẵn sàng đón cuộc tấn công trên bộ của Mỹ 30/03/2026 07:42

Giá dầu tăng trong phiên giao dịch ngày 29-3 sau khi Iran tuyên bố sẵn sàng cho cuộc tấn công trên bộ của Mỹ, theo đài CNN.

Dầu Brent, chuẩn tham chiếu toàn cầu, tăng 2,47% lên 107,92 USD/thùng, trong khi dầu thô Mỹ tăng 2,94% lên 102,57 USD.

Chủ tịch Quốc hội Iran - ông Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 29-3 nói rằng lực lượng nước này đang “chờ đợi” quân đội Mỹ. Cảnh báo được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 27-3 nói rằng “các cuộc đàm phán đang diễn ra” và gia hạn tối hậu thư yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz.

Một yếu tố khác đẩy giá dầu tăng cao là việc nhóm vũ trang Houthis (Yemen) đã tiến hành các cuộc tấn công vào Israel từ ngày 28-3, tạo thêm mối đe dọa đối với hoạt động vận chuyển dầu trong khu vực.

Nhóm này có thể phong tỏa eo biển Bab al-Mandab, điểm nghẽn kết nối Biển Đỏ với các tuyến hàng hải toàn cầu.

Giá nhiên liệu được hiển thị tại một trạm xăng ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc) trong tháng 3. Ảnh: YONHAP

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ cũng giảm vào ngày 29-3, với hợp đồng tương lai Dow Jones giảm 0,53% (tương đương 241 điểm). Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0,46%, trong khi Nasdaq giảm 0,48%.

Thị trường châu Á mở cửa tuần mới trong sắc đỏ khi nhà đầu tư chuẩn bị cho một cuộc xung đột kéo dài tại vùng Vịnh.

Cổ phiếu Hàn Quốc giảm mạnh vào ngày 30-3, dẫn đầu đà giảm trong khu vực khi chiến sự tại Trung Đông bước sang tuần thứ năm.

Chỉ số chuẩn Kospi giảm hơn 5%. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật giảm 3,97%.

Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc giảm 1,46%.

Hợp đồng tương lai chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) giao dịch ở mức 24.630, thấp hơn so với mức 24.951,88 khi đóng cửa phiên giao dịch tuần trước.

“Iran kiểm soát eo biển Hormuz, có khả năng làm gián đoạn thị trường năng lượng và lương thực toàn cầu, đồng thời duy trì năng lực tên lửa và UAV, khiến nước này ít có động lực nhượng bộ, qua đó gây áp lực buộc Mỹ phải leo thang” - ông Madison Cartwright, chuyên gia phân tích kinh tế địa chính trị cấp cao tại ngân hàng CBA (Úc), nhận định với hãng tin Reuters.

“Chúng tôi dự báo chiến sự sẽ kéo dài ít nhất đến tháng 6, với rủi ro nghiêng về khả năng xung đột kéo dài hơn” - ông Cartwright nói thêm.