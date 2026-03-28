Giá dầu tăng, chứng khoán toàn cầu giảm mạnh khi cơ sở hạt nhân Iran bị tấn công 28/03/2026 06:10

Giá dầu tăng mạnh, chứng khoán chìm trong sắc đỏ trong phiên giao dịch ngày 27-3 khi Mỹ và Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, làm suy giảm kỳ vọng về các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông, theo hãng tin AFP.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia hạn thời hạn yêu cầu Tehran mở lại eo biển Hormuz sang ngày 6-4.

Tuy nhiên, khi Iran vẫn kiểm soát eo biển này và giao tranh tiếp tục leo thang, tuyên bố của ông Trump không thể cải thiện tâm lý thị trường.

Giá dầu tăng vọt, trong đó dầu Brent chuẩn quốc tế tăng 4,2% lên 112,57 USD/thùng, còn dầu WTI của Mỹ tăng 5,5% lên 99,64 USD/thùng.

Một trạm xăng ở TP Miami, bang Florida (Mỹ) đầu tháng này. Ảnh: AFP-Yonhap

Chứng khoán Phố Wall giảm mạnh trên diện rộng, với chỉ số S&P 500 khép lại tuần giảm điểm thứ năm liên tiếp, đánh dấu chuỗi giảm dài nhất trong bốn năm.

Thị trường chứng khoán châu Âu và châu Á cũng phần lớn đi xuống trong ngày.

Phản ứng của thị trường trong ngày 27-3 trái ngược rõ rệt với việc giá dầu giảm và chứng khoán tăng vào đầu tuần, sau khi ông Trump lần đầu trì hoãn "tối hậu thư" với Iran liên quan eo biển Hormuz.

“Ông Trump dường như đang dần giảm ảnh hưởng đối với thị trường” - chuyên gia phân tích Fawad Razaqzada của trang Forex.com nhận định.

“Nhà đầu tư hiện có xu hướng thận trọng hơn với các phát biểu của ông, và thường chờ thêm những tín hiệu rõ ràng trước khi đưa ra quyết định giao dịch” - ông Razaqzada nói thêm.

Tổng thống Trump khẳng định Iran muốn đạt được một thỏa thuận để chấm dứt chiến tranh, dù Tehran phủ nhận tuyên bố này. Các cuộc không kích của Mỹ và Israel vẫn tiếp diễn, trong khi Iran cũng đáp trả trên khắp khu vực Vịnh.

“Thực tế đơn giản là tâm lý thị trường có thể sẽ tiếp tục tiêu cực chừng nào eo biển Hormuz còn không an toàn cho hoạt động hàng hải và vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Iran” - ông David Morrison, chuyên gia phân tích tại công ty đầu tư Trade Nation (Anh) nhận định.