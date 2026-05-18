Tàu Hải quân Hoàng gia Thái Lan thăm hữu nghị TP.HCM 18/05/2026 16:21

(PLO)- Tàu tuần tra xa bờ HTMS Prachuap Khiri Khan của Hải quân Hoàng gia Thái Lan cập cảng Nhà Rồng - Khánh Hội trưa 18-5, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TP.HCM.

Ngày 18-5, tàu tuần tra xa bờ HTMS Prachuap Khiri Khan của Hải quân Hoàng gia Thái Lan cập Cảng quốc tế Nhà Rồng - Khánh Hội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TP.HCM kéo dài đến ngày 23-5.

Chuyến thăm diễn ra nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976-2026). Đoàn do Chuẩn đô đốc Thaveesak Thongnam, Phó tư lệnh Vùng 1 Hải quân Hoàng gia Thái Lan, làm trưởng đoàn.

Các đại biểu dự lễ đón tàu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Dự lễ đón có Đại tá Phạm Tiến Dũng - Phó Tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân, Thượng tá Tạ Quang Hùng - Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, cùng đại diện Bộ Tư lệnh TP.HCM, Cục Đối ngoại, Cục Bảo vệ an ninh Quân đội cùng lãnh đạo, cán bộ các đơn vị liên quan.

Về phía Thái Lan có Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya và Tổng lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM Wiraka Mooddhitaporn cùng tham dự.

Trong thời gian lưu lại TP.HCM, đoàn Hải quân Thái Lan sẽ chào xã giao lãnh đạo thành phố và các đơn vị quân đội, tham gia giao lưu văn hóa, thể thao với cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân Việt Nam, đồng thời tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn thành phố.