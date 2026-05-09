TP.HCM thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác với TP Mumbai của Ấn Độ 09/05/2026 09:21

(PLO)- TP.HCM và TP Mumbai thiết lập quan hệ hữu nghị, mở rộng hợp tác kinh tế, đô thị, chuyển đổi số và năng lượng xanh, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, TP.HCM và TP Mumbai đã trao Bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác. Sự kiện mở ra khuôn khổ hợp tác mới giữa hai trung tâm kinh tế năng động của Việt Nam và Ấn Độ.

Mở rộng hợp tác cấp địa phương với Ấn Độ

Ngày 6-5, tại Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành của Việt Nam và Ấn Độ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà và Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Ấn Độ Nitayanad Rai đã trao Bản ghi nhớ về việc thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa TP.HCM và TP Mumbai.

Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà (bên trái) và Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Ấn Độ Nitayanad Rai (bên phải) trao Bản ghi nhớ về thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa TP.HCM và TP Mumbai ngày 6-5. Nguồn: VOV

Lễ trao văn kiện được tổ chức trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, cùng các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, trong đó có ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Sự kiện là hoạt động mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Ấn Độ được nâng cấp lên thành Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường. Bản ghi nhớ nhận được sự hoan nghênh của lãnh đạo cấp cao hai nước, được kỳ vọng góp phần thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân.

Theo Bản ghi nhớ, chính quyền hai địa phương thống nhất thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực trọng tâm như thương mại - đầu tư, giáo dục - đào tạo, văn hóa - du lịch, quy hoạch và phát triển đô thị, hạ tầng. Hai bên cũng chú trọng vệ sinh đô thị và quản lý rác thải, bảo tồn sinh thái, ứng phó tình huống khẩn cấp, tăng trưởng xanh, chuyển đổi số trong giao thông và cung ứng dịch vụ công.

Với bản ghi nhớ này, số lượng địa phương nước ngoài có quan hệ hữu nghị, hợp tác với TP.HCM được nâng lên 88 địa phương. Đáng chú ý, Mumbai là địa phương đầu tiên của Ấn Độ thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với TP.HCM, thể hiện tinh thần chủ động của thành phố trong mở rộng hợp tác quốc tế.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà dự và phát biểu tại Hội nghị Bàn tròn với doanh nghiệp Mumbai ngày 7-5. Ảnh: SNV TP.HCM

Khai mở các lĩnh vực hợp tác mới giữa TP.HCM và Ấn Độ

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà đã tham dự Hội nghị Bàn tròn với doanh nghiệp Ấn Độ do Trung tâm Thương mại Thế giới Mumbai tổ chức.

Sự kiện có sự tham dự của ông Ashish Jaiswal, Quốc vụ khanh Chính quyền bang Maharashtra cùng khoảng 70 doanh nghiệp Ấn Độ trong các lĩnh vực du lịch, công nghệ sinh học, hạ tầng, logistics, tài chính và công nghệ thông tin.

Tại đây, cộng đồng doanh nghiệp Ấn Độ bày tỏ sự quan tâm đối với thị trường TP.HCM, đặc biệt đề xuất hợp tác trong các lĩnh vực du lịch di sản, năng lượng xanh, sản xuất amoniac xanh, năng lượng tái tạo và chuyển đổi số.

Toàn cảnh Hội nghị Bàn tròn với doanh nghiệp Ấn Độ tại Mumbai ngày 7-5. Ảnh: SNV TP.HCM

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Lộc Hà khẳng định TP.HCM sẵn sàng đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư Ấn Độ nghiên cứu, mở rộng hoạt động. Ông đề nghị doanh nghiệp hai bên tăng cường kết nối thực chất, chuyển các cơ hội hợp tác thành chương trình, dự án cụ thể.

Ngoài ra, ông Nguyễn Lộc Hà cũng làm việc với Phòng Thương mại Ấn Độ tại New Delhi; làm việc với Tập đoàn ACME về hợp tác năng lượng tái tạo và dự án sản xuất amoniac xanh tại Việt Nam với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 9-10 tỉ USD. Đồng thời, đoàn đã làm việc với GPS Renewables và SatyaGiri Group về các giải pháp chuyển đổi rác thải thành năng lượng và nhiên liệu sạch.

Việc thiết lập quan hệ với Mumbai khẳng định vai trò tiên phong của TP.HCM trong hội nhập quốc tế, góp phần hiện thực hóa các cam kết cấp cao giữa Việt Nam và Ấn Độ trong giai đoạn mới.