Mỹ-Trung thành lập hội đồng thương mại sau chuyến thăm của ông Trump 17/05/2026 05:20

(PLO)- Trung Quốc và Mỹ đã đồng ý mở rộng thương mại nông sản thông qua việc giảm thuế quan, đồng thời xử lý các rào cản phi thuế quan và vấn đề tiếp cận thị trường sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Bắc Kinh.

Ngày 16-5, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết Trung Quốc và Mỹ đã đồng ý thành lập các hội đồng thương mại và đầu tư, đồng thời cam kết về nguyên tắc sẽ cắt giảm thuế quan tương ứng trên cơ sở có đi có lại, theo tờ South China Morning Post.

“Hai bên sẽ sử dụng Hội đồng Thương mại làm diễn đàn để thảo luận các vấn đề như giảm thuế đối với một số mặt hàng cụ thể” - theo tuyên bố của bộ này.

Tuyên bố cũng cho biết hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã đạt tiến triển trong thương mại nông sản và lĩnh vực máy bay.

Hai bên đồng ý giảm các rào cản phi thuế quan đối với một số mặt hàng nông sản, bao gồm hải sản và sản phẩm sữa của Trung Quốc, cùng thịt bò và gia cầm của Mỹ; đồng thời mở rộng thương mại nông nghiệp song phương thông qua việc cùng giảm thuế đối với một nhóm sản phẩm được xác định trước.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết các thỏa thuận hiện mới ở giai đoạn “sơ bộ” và sẽ được “hoàn tất trong thời gian sớm nhất” sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) chủ trì lễ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) vào ngày 14-5. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Hàng nông sản Mỹ xuất khẩu sang Trung Quốc hiện vẫn chịu mức thuế bổ sung 10% sau các đợt áp thuế trả đũa lẫn nhau hồi năm ngoái, khiến thương mại sụt giảm mạnh. Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ, kim ngạch thương mại đã giảm 65,7% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 8,4 tỉ USD trong năm 2025.

Bộ này cũng xác nhận một thỏa thuận liên quan việc Trung Quốc mua máy bay của Mỹ và Washington bảo đảm cung cấp động cơ phản lực cùng linh kiện cho Bắc Kinh.

“Từ các thỏa thuận về việc Trung Quốc mua máy bay của Mỹ và việc Mỹ bảo đảm nguồn cung động cơ cùng linh kiện máy bay cho Trung Quốc, hai bên đã nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực liên quan” - tuyên bố nêu rõ.

Trước đó, trong chuyến thăm Trung Quốc, Tổng thống Trump cho biết Bắc Kinh đã đồng ý mua ít nhất 200 máy bay thương mại của Boeing, và có thể lên tới 750 chiếc nếu đáp ứng một số điều kiện nhất định - cam kết có thể chấm dứt gần một thập niên Boeing không nhận được đơn đặt hàng từ Trung Quốc. Ông Trump cũng cho biết hai bên đã đạt thỏa thuận mua tới 450 động cơ máy bay từ tập đoàn General Electric.

Chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống Mỹ tới Trung Quốc sau gần chín năm diễn ra sau căng thẳng thuế quan chưa từng có vào năm ngoái. Thời điểm này hai nước từng áp mức thuế ba chữ số lên hàng hóa của nhau, đồng thời áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với chất bán dẫn và đất hiếm trong bối cảnh cuộc đua công nghệ ngày càng căng thẳng.

Trong chuyến thăm của ông Trump, hai nước đã nhất trí xây dựng mối quan hệ song phương “mang tính xây dựng và ổn định về chiến lược”. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng cam kết này sẽ tạo ra định hướng chiến lược cho những năm tới.

“Bản chất của quan hệ kinh tế và thương mại Trung - Mỹ là cùng có lợi và cùng thắng. Trước những khác biệt và xung đột, đối thoại bình đẳng là lựa chọn đúng đắn duy nhất” - ông Tập nói.

Ông Trump hôm 15-5 cho biết hai nước đã “đạt được một số thỏa thuận thương mại tuyệt vời, có lợi lớn cho cả hai bên”.