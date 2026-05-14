VIDEO: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chào đón Tổng thống Trump tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh 14/05/2026 09:27

(PLO)- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bắt tay chào đón Tổng thống Mỹ Donald Trump trước cuộc gặp tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh.

Đi cùng Tổng thống Trump, bên cạnh các quan chức chính quyền Trump, một phái đoàn các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu Mỹ cũng tham dự.

Video Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chào đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) sáng 14-5.

Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Trump đến Bắc Kinh vào tối 13-5 theo giờ địa phương.

Hai nhà lãnh đạo sẽ tham gia hàng loạt hoạt động trong ngày, gồm cuộc gặp song phương trước khi tham quan tại Thiên Đàn và dự quốc yến.